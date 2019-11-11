قطاع العقارات يدعم مؤشر سوق دبي المالي للصعود 0.30% بمستهل التعاملات





سوق دبي المالي





إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي صعود مدفوع بإرتفع قطاعي العقارات والبنوك ، حيث إرتفع المؤشر العام بنسبة 0.31% رابحا 8.12 نقطة ليصل إلى مستوى 2668.28 نقطة، وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 47.3 مليون سهم محققة ما قيمته 100.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1619 صفقة ل29 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفض 13 سهما، واستقرت 3 أسهم.





قطاع العقارات يتصدر القطاعات المرتفعة ببورصة دبي بنسبة 0.75%





وصعد نحو 4 قطاعات ببورصة دبى ، جاء في مقدمتها ا قطاع العقارات بنسبة 0.75%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.68%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.11%، ثم قطاع الاستثمار 0.02%،وعلي الجانب الأخر ، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.62%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%

الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي المالي





وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي المالي ، فقد تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.91%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.26%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.02%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة