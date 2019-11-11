Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019 في السعودية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:11 ص
Advertisements
اسعار الذهب في السعودية
اسعار الذهب في السعودية
Advertisements

يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019، في السعودية والبورصات العالمية والعملة الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.

 جاءت اسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019 في السعودية

 وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،132.45 ريال ، والذهب "عيار21"، 154.53 ريال ، وسعر "عيار 24" 176.60 ريال .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 88.30 ريال للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

 وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.

اسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019 في السعودية بالريال السعودي والدولار

  اسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019

 دولار أمريكي

سعر الذهب بـ بالريال السعودي

عيار الذهب

47.09$

176.60

 اسعار الذهب عيار 24

43.17$

161.88

سعر الذهب عيار 22

41.20$

154.53

اسعار الذهب عيار 21

35.32$

132.45

اسعار الذهب عيار 18

27.47$

103.02

سعر الذهب عيار 14

23.55$

88.30

سعر الذهب عيار 12

1.465$

5.492

اسعار أوقية الذهب

329.64$

1.236

اسعار جنيه الذهب

47.090$

176.599

اسعار كيلو الذهب


تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في السعودية


اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

10 نوفمبر

102.69

132.03

154.03

176.03

9 نوفمبر

102.69

132.03

154.03

176.03

8 نوفمبر

102.69

132.29

154.33

176.38

7 نوفمبر

102.27

132.78

154.92

177.04

6 نوفمبر

102.95

134.93

157.43

179.91

 

 

 

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

شركات الصرافة سعر الريال مقابل الجنيه سعر الريال فى السوق السوداء سعر الريال اليوم سعر الريال السعودى سعر الريال الآن سعر الريال الريال السعودى اسعار الذهب في السعودية اخبار الاقتصاد أسعار العملات

أخبار تهمك

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل جديدة في مصرع خفيرين ومواطن بنيران مجهولين بطوخ

منذ نصف ساعة

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 17 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 17 ساعة

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 17 ساعة

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مجهولون يطلقون النار على خفيرين ومزارع بطوخ

منذ ساعة و 21 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم منتخب مصر ويوجه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

اسعارالذهب اليوم الاربعاء 11-9-2019 في السعودية"ارتفاع محتمل"

اسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 بـ 157.77 ريال

اسعار الذهب اليوم الأحد 15-9-2019 في السعودية"ارتفاع محتمل"

اسعار الذهب اليوم الاثنين 16-9-2019 في السعودية

اسعار الذهب الأربعاء 18-9-2019 في السعودية"مفاجأة جديدة "

اسعار الذهب الخميس 19-9-2019 في السعودية"ارتفاع محتمل"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

09:18 م

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status