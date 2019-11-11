يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019، في السعودية والبورصات العالمية والعملة الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.

جاءت اسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019 في السعودية

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،132.45 ريال ، والذهب "عيار21"، 154.53 ريال ، وسعر "عيار 24" 176.60 ريال .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 88.30 ريال للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق الإماراتي.

اسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019 في السعودية بالريال السعودي والدولار

اسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019

دولار أمريكي سعر الذهب بـ بالريال السعودي عيار الذهب 47.09$ 176.60 اسعار الذهب عيار 24 43.17$ 161.88 سعر الذهب عيار 22 41.20$ 154.53 اسعار الذهب عيار 21 35.32$ 132.45 اسعار الذهب عيار 18 27.47$ 103.02 سعر الذهب عيار 14 23.55$ 88.30 سعر الذهب عيار 12 1.465$ 5.492 اسعار أوقية الذهب 329.64$ 1.236 اسعار جنيه الذهب 47.090$ 176.599 اسعار كيلو الذهب





تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في السعودية



