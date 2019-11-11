بعد إصابة رامي جمال.. أسرار خطيرة عن مرض البهاق

بالأمس أعلن الفنان" رامي جمال" إصابته بمرض البهاق، عقب ظهور بقع بيضاء اللواء بكامل جسده، مضيفاً أنه يفكر في الاعتزال بسبب عدم قدرته على تحمل انتقادات الأخرين.





وقال رامي على حسابه عبر موقع التواصل الأجتماعي"فيس بوك"، "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة".





وأضاف: "رضيت وسلمت أمري لله عشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللي بقى يقوللي هتتعامل إزاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم عليا واللي يسألني هو ده معدي".





وتابع: "أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني اعمله عشان الناس مش هتقبلك كدة، وفكرت في كلامهم بصراحة".





واستكمل: "لقيت إن عندي حلين يا فعلا شكرا لحد كدة على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدون اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو".





وإنطلاقاً من حالة "رامي"، يتسائل الكثيرون حول ماهية" المرض"، وهل يسبب عدوى للأخرين؟ وما العلاج اللازم له.





أسباب المرض

والبهاق هو أحد الأمراض التي تتسبب في فقدان لون الجلد، ويتمثل شكله على هيئة بقع، ولا يمكن التنبؤ به، ومعدل فقدان اللون الناتج عن البهاق قد يؤثر على الجلد في جزء من الجسم، ومن الممكن أن يؤثر أيضاً على الشعر وداخل الفم.





وتعد مادة" الميلانين" المسئولة عن تحديد لون الشعر والجلد بصورة طبيعية، ويحدث البهاق عندما تتوقف الخلايا عن إنتاج مادة"الميلانين" أو تتوقف عن أداء وظيفتها، ويؤثر البهاق على جميع الأشخاص بمختلف أنواع بشرتهم.





ولا تشكل تلك الحالة تهديداً لحياة الأفراد أو أنها معدية، ولكنها تتسبب في الضغط النفسي للأفراد أو تجعل الفرد يشعر بالسوء تجاه نفسه,





الأعراض الرئيسية للبهاق

ومن أهم الأعراض الرئيسية للبهاق هي الفقدان الرقعي للون الجلد، وعادة ما يبدأ تغير اللون في البداية على المناطق المعرضة للشمس، كاليدين والقدمين والذراعين والوجه والشفتين.





الظهور المبكر للشعر الأبيض

وتشمل أعراض البهاق، الظهور المبكر للشعر الأبيض أو الرمادي على فروة الرأس أو رموش العين أو الحاجبين أو اللحية، وفقدان اللون في الأنسجة التي تغطي الأجزاء الداخلية للفم والأنف "الأغشية المخاطية"، وفقدان أو تغير في لون الطبقة الداخلية لمقلة العين الشبكية.





وقد يظهر لون الجلد المتغير في عدد من أجزاء الجسم، فقد يظهر في الجسد بأكمله على هيئة "نقاط متماثلة"، أو جانب واحد فقط أو أحد أجزاء الجسم، ويسمى هذا النوع بالبهاق القطعي، ويميل إلى الظهور بين الفئات العمرية الصغيرة ويستمر لمدة عام أو عامين ويتوقف بعد ذلك.





من الصعب التنبؤ بالمرض

كما أنه الصعب التنبؤ بكيفية تطور المرض في بعض الأحيان يتوقف ظهور القروح دون تناول علاج. في معظم الحالات، ينتشر فقدان الصباغ وفي نهاية الأمر يصيب معظم الجلد. ونادرًا، ما يستعيد الجلد لونه مرة أخرى.



