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قائد قوات الدفاع الشعبي يزور أسيوط لمتابعة تنفيذ التدريب العملي "صقر 54"

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:08 ص
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الزيارة
الزيارة
سحر فاروق الحمداني
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زار اللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ووفد من قوات الدفاع، محافظة أسيوط، اليوم؛ لبحث ومناقشة استعدادات المحافظة لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك "صقر 54" لمجابهة الأزمات والكوارث.

واستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، اليوم، اللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق، والوفد المرافق له بمكتبة بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأكد "نور الدين" جاهزية المحافظة للاشتراك والتعاون مع القوات المسلحة لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية وإدارتها بشكل سليم لافتًا أن التخطيط الجيد لإدارة الأزمات والكوارث ينعكس في الإستخدام الأمثل لكافة الطاقات والموارد ورفع درجة الإستعداد والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بما يسهل سرعة الإستجابة والتعامل مع الأزمات وتقليل أضرارها.

ومن جانبه قال اللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري أن زيارته اليوم لمحافظة أسيوط جاءت للتأكد من استعداد المحافظة بأجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري لمجابهة الأزمات الطارئة والكوارث الطبيعية والوقوف على مدى قدرتها وإدارتها للأزمة بشكل سليم.

ومن المقرر أن يعقد محافظ أسيوط وقائد قوات الدفاع الشعبي اجتماعًا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة لاستعراض ملامح خطة التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات يعقبها تفقد اصطفاف للمعدات الفنية للمحافظة للوقوف على جاهزيتها ومشاركتها في التعامل مع الأزمة.
قائد قوات الدفاع الشعبي يزور أسيوط لمتابعة تنفيذ التدريب العملي "صقر 54"
قائد قوات الدفاع الشعبي يزور أسيوط لمتابعة تنفيذ التدريب العملي "صقر 54"
قائد قوات الدفاع الشعبي يزور أسيوط لمتابعة تنفيذ التدريب العملي "صقر 54"
قائد قوات الدفاع الشعبي يزور أسيوط لمتابعة تنفيذ التدريب العملي "صقر 54"
قائد قوات الدفاع الشعبي يزور أسيوط لمتابعة تنفيذ التدريب العملي "صقر 54"
قائد قوات الدفاع الشعبي يزور أسيوط لمتابعة تنفيذ التدريب العملي "صقر 54"
قائد قوات الدفاع الشعبي يزور أسيوط لمتابعة تنفيذ التدريب العملي "صقر 54"
قائد قوات الدفاع الشعبي يزور أسيوط لمتابعة تنفيذ التدريب العملي "صقر 54"
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