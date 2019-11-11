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القبض على 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بشبين القناطر

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:07 ص
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المكان
المكان
محمد نبيل
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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على 5 أشخاص، في أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنزل بقرية طحانوب التابعة لمدينة شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق

وتلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد أيمن سليمان، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بورود بلاغ من الأهالي بقيام بعض الأشخاص بأعمال الحفر داخل أحد المنازل للتنقيب عن الآثار بناحية قرية طحانوب - دائرة المركز.
 
وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز حيث أمكن ضبط كل من:- "ه. م. س" 49 ربة منزل ومقيمه قرية طحانوب دائرة المركز، وم.ج.ح 32 سنة، عامل، وع.ح.س، 32 سنة، عامل ومقيم المرتعين كفر الشيخ، وس.ن، 31 سنة، عامل، ومقيم القاهرة، وا.م.ع، 32 سنة، عامل، ومقيم الوراق، جيزه، حال قيامهم بالحفر داخل منزل الأولى بالعنوان المشار إليه للتنقيب عن الآثار.

وبمعاينة مكان الواقعة تبين وجود حفرة مساحتها متر × متر وعمق 5 متر تقريبًا، وتم ضبط أدوات الحفر عباره عن " بستله بلاستيك، حبل طويل، جردل بلاستيك، كوريك، أزمه، فأس.
 
وبمواجهة الأولى "مالكة المنزل"، أقرت بارتكاب الواقعه وقيامها باستئجار المتهمين المضبوطين رفقتها للقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار وبسؤال باقي المتهمين أيدوا ما جاء بأقوالها.
 
وتم التحفظ على أدوات الحفر المستخدمة، وتعيين الحراسة اللازمة على مكان الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.
 
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10148 إدارى مركز شرطة شبين القناطر لسنة 2019م، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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