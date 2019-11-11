القبض على 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بشبين القناطر

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز حيث أمكن ضبط كل من:- "ه. م. س" 49 ربة منزل ومقيمه قرية طحانوب دائرة المركز، وم.ج.ح 32 سنة، عامل، وع.ح.س، 32 سنة، عامل ومقيم المرتعين كفر الشيخ، وس.ن، 31 سنة، عامل، ومقيم القاهرة، وا.م.ع، 32 سنة، عامل، ومقيم الوراق، جيزه، حال قيامهم بالحفر داخل منزل الأولى بالعنوان المشار إليه للتنقيب عن الآثار.





وبمعاينة مكان الواقعة تبين وجود حفرة مساحتها متر × متر وعمق 5 متر تقريبًا، وتم ضبط أدوات الحفر عباره عن " بستله بلاستيك، حبل طويل، جردل بلاستيك، كوريك، أزمه، فأس.