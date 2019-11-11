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تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل جلسة الإثنين

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:57 ص
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نيفين سمير
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بورصة الكويت 

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تباين بأداء المؤشرات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% رابحا 8.790 نقطة ليصل إلى مستوى 5749.64 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.30% رابحاً 18.510 نقطة ليصل إلى مستوى 6266.63 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.17% خاسراً 7.880 نقطة ليصل إلى مستوى 4738.20 نقطة ، وجرى التداول بمستهل التعاملات على 75.9 مليون سهم بقيمة 13.9 مليون دينار كويتى عبر 3230 صفقة.
 
قطاع العقار يتصدر القطاعات المرتفعة اليوم ببورصة الكويت 

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع العقار بنسبة 0.53%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.31%، تلاه الخدمات المالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.73%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.12%
 
الأسهم الأكثر ارتفاعاً انخفاضاً ببورصة الكويت 

وعلي صعيد الأسهم الأكثر إرتفاعاً وإنخفاضاً ببورصة الكويت اليوم فقد تصدر سهم "الشركة الكويتية العقارية القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.45%، تليه شركة دبى الأولى للتطوير العقارى بنسبة 11.58%، ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 10.63%، فيما تصدر سهم "شركة سنرجى القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.43% ثم شركة المعدات القابضة بنسبة 5.71%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 5.13%.
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