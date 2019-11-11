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ديالو: هدفنا الفوز على جنوب إفريقيا في مصر
الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:02 ص
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علي نبوي
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تحدث ديالو إسماعيل لاعب منتخب كوت ديفوار عن مواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والمقامة في مصر.
وتحتضن مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وقال ديالو في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "نعمل بجد من أجل مباراة الغد الصعبة للغاية وجاهزون من أجل الفوز".
وأضاف: "كل مباراة لها طريقتها فمباراتنا أمام جنوب إفريقيا ستكون مختلفة والمدير الفني سيضع خطه مختلفة عن مواجهة نيجيريا".
وتحتضن مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وقال ديالو في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "نعمل بجد من أجل مباراة الغد الصعبة للغاية وجاهزون من أجل الفوز".
وأضاف: "كل مباراة لها طريقتها فمباراتنا أمام جنوب إفريقيا ستكون مختلفة والمدير الفني سيضع خطه مختلفة عن مواجهة نيجيريا".
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