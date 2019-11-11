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في مداهمات أمنية.. ضبط 13 سلاح ناري بالجيزة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 11:00 ص
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ارشيفية
ارشيفية
إيمان عبد العاطي
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 3 تعاطي، 53 اتجار، 1945 جرام حشيش، 484 أقراص مخدرة، 1535 جرام استروكس، 50 جرام الشادو، جرام البودر، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 15 دفاع عن النفس، 2 طبنجة عيار 9مم، 11 فرد خرطوش محلى الصنع، 34 طلقة عيار 7.62×39 مم.

وفي السياق ذاته كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات لملاحقة الخارجين عن القانون بنطاق المحافظة، ومداهمة الأوكار الإجرامية، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، فضلا عن ضبط تجار المخدرات ومتعاطيه في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 56 متهم، 52 اتجار، 2 تعاطي، عثر بحوزتهم على 5120 جرام حشيش، 470 أقراص مخدرة، 250 جرام إستروكس، 146 جرام هيروين، 146 جرام بانجو، 250جرام شادو، 430 جرام بودر، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 20 متهم، 19 دفاع عن النفس، 2 بندقية خرطوش بامب اكشن، 15 فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، 2 طبنجة عيار 9مم، بندقية آلية عيار 7.62x39 مم، 18 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
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