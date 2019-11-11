مصر تشارك في منتدى باريس للسلام بفرنسا





غادر صباح اليوم عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجهاً إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال الدورة الثانية لمنتدى باريس للسلام نيابة عن رئيس الجمهورية؛ والتي تنعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر تحت رعاية الرئيس الفرنسي بهدف تشجيع التعاون الدولي والأنشطة الجماعية من أجل عالم يعمه السلام، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وعدد من المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة واليونسكو والبنك الدولي.





وتشهد فعاليات المنتدى هذا العام إطلاق مشروعات تقدم حلولا ومبادرات واقعية لموضوعات الحوكمة المختلفة، كما سيتم مناقشة عدد من الموضوعات ومنها: تطبيق القانون الدولي الإنساني، وحوكمة الفضاء، والقطاع الخاص وأهداف التنمية المستدامة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، واشكاليات الأمن الالكتروني، وحوكمة التجارة الدولية، وحماية التنوع البيولوجي، ودور الثقافة في التنمية والسلام، والابداع في مجال التعليم.





هذا ومن المقرر أن يعقد الوزير على هامش مشاركته في فعاليات منتدى باريس للسلام عدداً من اللقاءات الثنائية مع مسئولي مؤسسات بحثية وأكاديميين ومسئولي شركات فرنسية عاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون المشترك في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ خاصة مجال الذكاء الاصطناعي.