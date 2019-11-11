تفاصيل جديدة في مصرع خفيرين ومواطن بنيران مجهولين بطوخ

نفى مصدر مسئول، صحة ما تناولته بعض المواقع حول إطلاق النار على كمين أمني بالقليوبية.

وتبين إطلاق النار على خفيرين كانا متواجدين صحبة مواطن بمنطقة زراعية بكفر الحصافة مركز طوخ قليوبية، وفر هاربا وأسفر ذلك عن وفاة خفيرين والمواطن.

وكان أطلق مجهولون النار على خفيرين ومزارع، بقرية كفر الحصافة دائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، ولقوا مصرعهم في الحال، وفر الجناة هاربين.





وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث، وتولت النيابة التحقيق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للبحث عن الجناة.





وكانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارًا بقيام مسلحين بإطلاق النار على خفيرين ومزارع كانوا متواجدين في قطعة أرض في قرية كفر الحصافة بطوخ.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وعلى رأسها اللواء هشام سليم، مدير مباحث القليوبية، وتبين أنه في أثناء تواجد الخفيرين ومزارع بقطعة أرض بقرية كفر الحصافة قام مجهولين مسلحين بإطلاق الرصاص عليهم.



