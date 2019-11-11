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زينة عن إصابة رامي جمال بمرض البهاق: قلبي معاك وأوعى تنهزم

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:54 ص
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زينة
زينة
اسماء زقزوق
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قامت الفنانة زينة بمواساة الفنان والمطرب رامي جمال، في محنته الأخيرة وإصابته بمرض البهاق، الذي تعرض له منذ فترة وأخفاه عن الجميع، ولكنه قرر أمس مصارحة الجميع بهذا المرض ومواجهته، الأمر الذي أدي لدعم الجميع للفنان رامي جمال سواء جمهوره أو أهل الفن.


حيث نشرت زينة صورة للمنشور الذي نشره مسبقاً رامي جمال وعلقت عليه وكتبت: "إنسان محترم ربنا يعفو عنك، للأسف احنا في دنيا مبترحمش والناس بقت صعبة، ياريت نحاول نكون في قلوبنا رحمة، أنت إنسان موهوب، يمكن أنا ما اتشرفت بمعرفتك، بس قلبي معاك واوعى تفكر تنهزم، ده مرض عادي وربنا يعفو عنك وقول الحمدلله والناس الرحيمة كتير، واعتبرني من أهلك والإنسان بموهبته، واحترامه وأخلاقه وبس.

رامي جمال و إصابته بالبهاق

انتشر هذا الخبر في الوسط الفني بعد أن أعلن الفنان رامي جمال عن إصابته بالبهاق عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، حيث كتب "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني واقدرني على الصبر من فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي، وبالكشف عرفت أنه البهاق وجربت أنواع علاج كثيرة ودكاترة كثيرة، ومفيش فايدة رضيت وسلمت أمري لله، علشان عرفت أن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلاً بقي بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كثير، اللي يقولي هتتعامل ازاي وانت فنان، واللي يخاف يسلم واللي يسألني هو ده معدي.


مستكملا حديثه" أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفله أو تصوير، بتعب على ما ألاقي طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني اعمله علشان الناس مش هتتقبلك كده، فكرت في كلامهم بصراحة، ولقيت إن عندي حلين يا فعلاً شكراً لحد كده على الشغلانة دي رغم حبي لها وعدم معرفتي بغيرها، يا اما مش هداريه تاني وتقبلوني به، وترحموا كل اللي ابتلاهم بيه من نظرة أن شكوا غريب، الحمدلله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو، طولت عليكم بس قلت أشكركم في حياة فنان.

تعليقات السوشيال ميديا

قان عدداً من نجوم الفن والإعلام بدعم الفنان رامي جمال وتركوا التعليقات الداعمة له علي هذا المنشور وقام محبيه في كل مكان بمطالبته الاستمرار في الغناء وعدم الاعتزال وأنهم يحبوهم في جميع أحوالهم.

حيث علق أحد محبيه " اعمل اللي بتحبه محدش بيسلم من كلام النااس"، وعلقت أخرى "أنت أقوى واكيد ربنا هيكرمك"، "ربنا اللي بيجيب وربنا اللي بشيل"، وكتب آخر "كلنا بنحبك يا رامي".

رامي جمال ألبومه الجديد

علي صعيد آخر كان يستعد الفنان رامي جمال لطرح أحدث ألبوماته الغنائية في الأسواق مع نهاية عام "2019، والتي أعلن أنها تتضمن ألوان غنائية مختلفة.


كما أعلن رامي جمال أنه يتعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، من بينهم الشاعر الغنائي أحمد المالكي، والشاعر محمد عاطف، والملحن محمد إبراهيم والموزع الموسيقي توما،كما قام بتسجيل عشر أغنيات كاملة من الألبوم.

يتضمن الألبوم دويتو مشترك بينه وبين زوجته ناريمان الشاذلي، التي اعتزلت الغناء منذ أربعة سنوات وبعد زواجهما وكان ذلك بناء على رغبة زوجها رامي جمال.


زينة عن إصابة رامي جمال بالبهاق " قلبي معاك واوعى تنهزم "

قامت الفنانة زينة بمواساة الفنان والمطرب رامي جمال في محنته الأخيرة وإصابته بمرض البهاق، الذي تعرض له منذ فترة وأخفاه عن الجميع، ولكنه قرر أمس مصارحة الجميع بهذا المرض ومواجهته، الأمر الذي أدي لدعم الجميع للفنان رامي جمال سواء جمهوره أو أهل الفن.

حيث نشرت زينة صورة للمنشور الذي نشره مسبقاً رامي جمال وعلقت عليه وكتبت " إنسان محترم ربنا يعفو عنك، للأسف احنا في دنيا مبترحمش والناس بقت صعبة، ياريت نحاول نكون في قلوبنا رحمة، أنت إنسان موهوب، يمكن أنا ما اتشرفت بمعرفتك، بس قلبي معاك واوعى تفكر تنهزم، ده مرض عادي وربنا يعفو عنك وقول الحمدلله والناس الرحيمة كتير، واعتبرني من أهلك والإنسان بموهبته، واحترامه وأخلاقه وبس.

رامي جمال وإصابته بالبهاق

انتشر هذا الخبر في الوسط الفني بعد أن أعلن الفنان رامي جمال عن إصابته بالبهاق عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، حيث كتب "الحمد لله الذي أحبني فابتلاني واقدرني على الصبر من فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي، وبالكشف عرفت أنه البهاق وجربت أنواع علاج كثيرة ودكاترة كثيرة، ومفيش فايدة رضيت وسلمت أمري لله، علشان عرفت أن الزعل بيزوده وكفاية شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل، وفعلاً بقي بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كثير، اللي يقولي هتتعامل ازاي وانت فنان، واللي يخاف يسلم واللي يسألني هو ده معدي.


مستكملا حديثه "أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفله أو تصوير، بتعب على ما ألاقي طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني اعمله علشان الناس مش هتتقبلك كده، فكرت في كلامهم بصراحة، ولقيت إن عندي حلين يا فعلاً شكراً لحد كده على الشغلانة دي رغم حبي لها وعدم معرفتي بغيرها، يا اما مش هداريه تاني وتقبلوني به، وترحموا كل اللي ابتلاهم بيه من نظرة أن شكوا غريب، الحمدلله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو، طولت عليكم بس قلت أشكركم في حياة فنان.

تعليقات السوشيال ميديا

قان عدداً من نجوم الفن والإعلام بدعم الفنان رامي جمال وتركوا التعليقات الداعمة له علي هذا المنشور وقام محبيه في كل مكان بمطالبته الاستمرار في الغناء وعدم الاعتزال وأنهم يحبوهم في جميع أحوالهم.

حيث علق أحد محبيه " اعمل اللي بتحبه محدش بيسلم من كلام النااس"، وعلقت أخرى "أنت أقوى واكيد ربنا هيكرمك"، "ربنا اللي بيجيب وربنا اللي بشيل"، وكتب آخر "كلنا بنحبك يا رامي".

رامي جمال وألبومه الجديد

علي صعيد آخر كان يستعد الفنان رامي جمال لطرح أحدث ألبوماته الغنائية في الأسواق مع نهاية عام "2019، والتي أعلن أنها تتضمن ألوان غنائية مختلفة.


كما أعلن رامي جمال أنه يتعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، من بينهم الشاعر الغنائي أحمد المالكي، والشاعر محمد عاطف، والملحن محمد إبراهيم والموزع الموسيقي توما،كما قام بتسجيل عشر أغنيات كاملة من الألبوم.

يتضمن الألبوم دويتو مشترك بينه وبين زوجته ناريمان الشاذلي، التي اعتزلت الغناء منذ أربعة سنوات وبعد زواجهما وكان ذلك بناء على رغبة زوجها رامي جمال.





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