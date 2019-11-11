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ضبط 49 قضية جنائية بشارع عثمان محرم بالطالبية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:53 ص
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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وجه اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشارع عثمان محرم دائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة الجيزة، واللواء مدحت فارس، اللواء سامح الحميلي نائبي مدير المباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، في مجال مجهود البحث الجنائي عن ضبط 11 متنوع، 24 إشتباه، 14نموذج 125، وبلغ الإجمالي49 قضية مخالفة، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 179 حالة تعديات على الطريق العام.

وفي سياق آخر كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة حملات أمنية في وقت سابق بشارع عثمان محرم بالطالبية في مجال مجهود البحث الجنائي عن ضبط 61 قضية جنائية مخالفة، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 421 مخالفة اشغالات طريق.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبوا باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وجار الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية.

وبالعرض على مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
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