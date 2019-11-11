آليا بهات تخسر جائزة مهمة أمام فنانة كورية

الممثلة الهندية آليا بهات، التي كانت مرشحة لجائزة اختيار الشعب لعام 2019، في فئة "المرأة الآسيوية الأكثر إلهامًا لعام 2019"، إلى جانب سبعة مرشحين آخرين، للأسف خسرت أمام المغنية وكاتبة الأغاني الكورية الجنوبية CL.



كانت آليا بهات هي الممثلة الهندية الوحيدة التي أدُرجت في القائمة، والتي شملت زملائها من النجوم الآسيوية مثل تشو دونغيو، والممثل الكوري الجنوبي يونغ يو مي، والممثل التايلاندي برايا لوندبرج، والممثل الإندونيسي رالين شاه، والمطرب الماليزي وكاتب الأغاني يونا.



يأتي المرشحون من جميع أنحاء آسيا - من الهند إلى كوريا الجنوبية، تم اختيار هذه الشخصيات لشعبية عملها في السينما والموسيقى والتلفزيون، والأهم من ذلك على عملهم المؤثر في المجتمع والعالم بأسره.



حصلت آليا على التقدير لإنجازها كممثلة ومغنية في بوليوود، وتميزت بالشخصيات المعقدة التي جلبتها إلى الحياة على الشاشة الكبيرة، إلى جانب جوائزها المثيرة للإعجاب كممثلة، فإن حملاتها من أجل رعاية حيوانات الشوارع من خلال مبادرتها ومساهمتها في رفع مستوى الوعي لأسباب بيئية مختلفة أكسبتها مكانة في الترشيحات.



للأسف خسرت أمام CL، التي يطلق عليها اسم "The Baddest Female" على الأرض، بسبب موسيقاها التي تخالف القواعد وتعمل كمصدر إلهام للنساء لُحب أنفسهن وكسر معايير الجمال.



على صعيد آخر، تشارك الممثلة الهندية آليا بهات في العديد من الأفلام التي ستصدر عام 2020، مثل فيلم Brahmastra، وهو رواية رومانسية في شكل خارق للطبيعة، من تأليف وإخراج آيان، وإنتاج كاران جوهر، ومن بطولة آليا بهات، أميتاب باتشان، رانبير كابور، موني روي وديمبل كاباديا.



ومن المقرر عرض الفيلم في مايو 2020.



