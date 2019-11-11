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بشرى سارة لحاجزي أراضي الإسكان بمدينة بدر

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:40 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أعلن عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن جهاز مدينة بدر، سيبدأ يوم الأحد المقبل 17/11/2019، وحتى يوم الإثنين 6/1/2020، فى تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثامنة بالحى السادس، وقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بمنطقة شمال الحديقة المركزية، للفائزين بها.

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثامنة بالحى السادس، بالأرقام من 1 : 20، يوم الأحد 17/11/2019، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 18/11/2019، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 19/11/2019، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 20/11/2019، والقطع من 81 : 100، يوم الأحد 24/11/2019، والقطع من 101 : 120، يوم الإثنين 25/11/2019، والقطع من 121 : 140، يوم الثلاثاء 26/11/2019، والقطع من 141 : 160، يوم الأربعاء 27/11/2019، والقطع من 161 : 180، يوم الأحد 1/12/2019، والقطع من 181 : 200، يوم الإثنين 2/12/2019، والقطع من 201 : 220، يوم الثلاثاء 3/12/2019، والقطع من 221 : 240، يوم الأربعاء 4/12/2019، والقطع من 241 : 269، يوم الأحد 8/12/2019.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بمنطقة شمال الحديقة المركزية، من 103 : 120، يوم الإثنين 9/12/2019، والقطع من 121 : 140، يوم الثلاثاء 10/12/2019، والقطع من 141 : 160، يوم الأربعاء 11/12/2019، والقطع من 161 : 180، يوم الأحد 15/12/2019، والقطع من 181 : 200، يوم الإثنين 16/12/2019، والقطع من 201 : 220، يوم الثلاثاء 17/12/2019، والقطع من 221 : 240، يوم الأربعاء 18/12/2019، والقطع من 241 : 260، يوم الأحد 22/12/2019، والقطع من 261 : 280، يوم الإثنين 23/12/2019، والقطع من 281 : 312، يوم الثلاثاء 24/12/2019، موضحاً أنه تم تخصيص الأيام من الأربعاء 25/12/2019 : الإثنين 6/1/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

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