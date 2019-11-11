المتظاهرون المؤيدون لاستقلال كتالونيا يقطعون الطريق السريع بين فرنسا وإسبانيا

قام متظاهرون من حركة تسونامي الديمقراطية بإغلاق طريق سريع بين فرنسا وإسبانيا في مظاهرة واضحة مؤيدة لاستقلال كتالونيا، وفقًا لما ذكره متحدث باسم الشرطة.





في تغريدة على موقع تويتر، شجعت حركة "تسونامي"، المواطنين على السفر إلى لا جونكويرا لقطع الحدود، بالسيارة أو غير ذلك، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".





وأعلنت الحركة يوم الجمعة، أن الاحتجاج سيبدأ اليوم ومن المتوقع أن يستمر 72 ساعة - حتى يوم الأربعاء.





ووفقًا لمنفذ الإعلام Naciodigital، فقد أغلق مئات الأشخاص الحدود في لا جونكويرا.





بدأ الاحتجاج في التاسعة صباحًا. في البداية، تم إغلاق الممرات المتجهة جنوبًا للطائرة AP-7 وترك مسار مفتوح في اتجاه فرنسا، ولكن تم إعاقة الحركة تمامًا لاحقًا، وفقًا لخدمة حركة المرور الكتالونية.





وكان قد سلم الزعيم السابق لإقليم كتالونيا الإسباني كارلس بوجديمون نفسه طوعا إلى الشرطة البلجيكية بعد أن أعادة إسبانيا تنشيط مذكرة توقيف بحقه، وفقا لبيان صادر عن مكتبه، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.





وينكر "بوجديمون" ادعاءات السلطات الاسبانية، والتي تشمل التحريض وتبديد الأموال العامة. ولم تستجب السلطات البلجيكية لمحاولات ترحيل السابقة.





وفر "بوجديمون" من إسبانيا في أعقاب استفتاء أجري في أكتوبر 2017 واحتجز لوقت قصير في ألمانيا في العام التالي قبل أن يتمكن من السفر إلى بلجيكا.





واتهم كارليس بوجديمون زعيم كتالونيا السابق في المنفى الاتحاد الأوروبي بالسلبية تجاه تعامل إسبانيا مع الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف في كتالونيا في الأسابيع القليلة الماضية بعد الحكم على قادة حركة استقلال الإقليم.





ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، كتب "بوجديمون" في تعليق في صحيفة "سونتاجس بليك" السويسرية قائلا إنه "من المؤلم لي أن أعترف أن المؤسسات السياسية الأوروبية تشاهد في صمت... الاتحاد الأوروبي يسمح للشرطة في إحدى دوله الأعضاء باستخدام العنف ضد مواطنيها".





وهزت أعمال شغب واحتجاجات مدينة برشلونة في الأسابيع القليلة الماضية مع نزول مئات الآلاف إلى الشوارع في عاصمة الإقليم للاحتجاج على أحكام السجن الطويلة بحق القادة لمحاولتهم قبل عامين الانفصال عن اسبانيا.وتحولت المظاهرات بشكل متزايد إلى مظاهرات عنيفة مع إصابة أكثر من 200 من رجال الشرطة في اشتباكات مع المحتجين.





في أكتوبر، قضت المحكمة العليا الإسبانية بالحكم على تسعة من السياسيين الكتالونيين بالسجن من 9 إلى 13 سنة بتهمة التحريض على الفتنة وثلاثة آخرين بتهمة الغرامات بسبب العصيان. أصدرت المحكمة مذكرات توقيف أوروبية ودولية لـ بوجديمون. أثارت الأحكام موجة هائلة من الاحتجاجات العامة العنيفة في كاتالونيا.





كانت كتالونيا غارقة في الاحتجاجات العنيفة منذ الحكم المذكور أعلاه الذي حكمت فيه المحكمة العليا في إسبانيا على زعماء كتالونيا بالسجن بسبب تورطهم في استفتاء عام 2017 غير المستقل في المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.



