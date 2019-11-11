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بطلة العالم في الكاراتيه: "استخدمت مهاراتي مرتين وضربت أحدهم"

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:48 ص
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بسملة محمود
بسملة محمود
رقية جمال
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قالت بسملة محمود، بطلة العالم في الكاراتيه، إنه كان هناك مظاهرات كبيرة في تشيلي وقت إقامة البطولة، معقبة: "بس مفرقش معايا، كنت مركزة في البطولة".

وأشارت بسملة محمود خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الإثنين، إلى أن منافستها كانت مغربية الجنسية، موضحة أنها في الصف الثاني الثانوي، وتتمرن 3 ساعات صباحًا، و3 ساعات مساء يوميًا، مضيفة أنها هي من اختارت أن تتدرب كاراتيه بنفسها، معلقة، "استخدمت مهاراتي مرتين وضربت أحدهم".

وأضافت، أنه كان هناك استقبال حافل لها عقب عودتها في مسقط رأسها بالشرقية، معلقة: "لقيت ههيا كلها واقفة مستنياني في المطار.. ولقيت ناظرة المدرسة وزملائي موجودين"، لافتة إلى أن والدها يعمل سباك، ووالدتها ربة منزل، وشقيقتها تلعب أيضا كاراتيه.
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