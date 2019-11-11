برلمانية: رجال الشرطة يسطرون مواقفا إنسانية مشرفة في المجتمع

أشادت النائبة فايقة فهيم، عضوة مجلس النواب، بالمواقف الإنسانية لرجال وزارة الداخلية التي يقوم بها أفرادها ولا يسلط عليها الإعلام الضوء ولا يشيير إلى أصحابها، وإنما يتصيد فقط الأخطاء الفردية التي تحدث، لافتة إلى أن هذه المواقف الإنسانية يعتبر أصحابها ما يقومون به بمثابة "أمانة" قبل أن تكون "رسالة" سامية".



وقالت فايقة فهيم، إن الشرطة المصرية، مؤسسة وطنية عريقة فهي من الشعب وملك الشعب، وفي خدمة الشعب وأمنه، فرجال الشرطة هم أبناء كل المصريين، لهم سجل مشرف في كل الأوقات، قدموا من بينهم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم، وهم يتصدون لقوى الإرهاب والشر والتطرف، دفاعًا عن أمن واستقرار مصر وحماية لجبهتها الداخلية



وتابعت عضوة البرلمان: "ما زالت الشرطة المصرية تقدم التضحيات كل يوم وتضرب أروع الأمثلة فى الدفاع عن الوطن بعزيمة لاتلين أو تنكسر ويبذل رجالها أرواحهم من أجل مصر وشعبها العظيم".





وشددت "عضو البرلمان"، على أنهم رجال صدقوا الوعد، ويبذلون كل غال ونفيس من أجل أن يحيا هذا الوطن كريمًا أبيًا مرفوع الرأس، مطالبة بتكريم رجال الشرطة أصحاب المواقف الإنسانية، تقديرًا لمواقفهم الخالدة.



