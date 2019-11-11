ضبط 5 بائعين متجولين خلال حملات أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.



وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود البحث الجنائي عن ضبط 2 خيال وجمال، 7 اشتباه، 5 بائع متجول، حكم جزئي، 3 قضايا تسول، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 88 مخالفة اشغالات طريق.



وفي سياق متصل كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم لرفع الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات بالمنطقة، وملاحقة الخارجين عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 195 مخالفة اشغالات طريق تنوعت ما بين ضبط كراسي واستاندات واوتاد حديدية وألواح خشب وغيرها من المخالفات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 11 اشتباه، 2 تسول، بائع متجول، مضايقة سائحين، وبلغ الإجمالي 14 قضية جنائية مخالفة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



