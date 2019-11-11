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تداول 45 ألف طن فوسفات بموانئ البحر الأحمر

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:44 ص
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الميناء
الميناء
كرستينا عياد
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اعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، تداول 45 ألف طن فوسفات و480 شاحنة بضائع و83 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهما 127 شاحنة و28 سيارة.

وتغادر السفينة Aristino وعلى متنها 45 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند.

وتغادر السفينتين أمانة وعزيز إكسبريس وعلى متنهم 96 شاحنة و17 سيارة.

واستقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة وعلى متنها 6 شاحنة و8 سيارة.

وغادرت ثلاث سفن وهي القاهرة، الحرية 2، بوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 128 شاحنة و25 سيارة.

ويشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 34 شاحنة و2 سيارة.

وشهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية للسفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 89 شاحنة و3 سيارة.
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موانئ

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