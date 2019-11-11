فرج عامر: احتياطات "الكهرباء" لمواجهة النوة بالإسكندرية لا يكفي

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التصريحات الصادرة عن مسئول كبير بوزارة الكهرباء، بأنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة النوة التي من المتوقع أن تتعرض لها محافظة الإسكندرية يوم 15 نوفمبر الجاري، وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين لا تكفي، مطالبا جميع الوزارات بالدولة باتخاذ جميع الإجراءات للحد من الآثار الخطيرة والسلبية للأمطار بالإسكندرية.



وتساءل "عامر" في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قائلا: أين الحكومة من تطهير مشروعات الصرف الصحي على مستوى محافظة الإسكندرية خاصة أننى منذ أيام حذرت في بيان عاجل من خطورة تصريحات مسئولي الصرف الصحي، من وجود حيوانات نافقة وإطارات كاوتش سيارات داخل أنفاق الصرف الصحي، وهذا يتسبب في أخطار كارثية تهدد بغرق عروس البحر المتوسط.



وتابع أنني كنت أتصور أن تتحرك جميع الأجهزة التنفيذية لمواجهة هذه الكارثة والإسراع فى التطهير والتحديث الشامل لجميع مشروعات الصرف الصحى على مستوى محافظة الإسكندرية، مطالبا الدكتور مصطفى مدبولي، إصدار تكليفات فورية لحكومته للقيام بهذه المهمة العاجلة حتى لا تتعرض الإسكندرية لمخاطر كبيرة بسبب الأمطار.