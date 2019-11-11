Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصور الأولى في واقعة إطلاق النيران على خفيرين ومزارع بطوخ

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:39 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
أطلق مجهولون النار على خفيرين ومزارع، بقرية كفر الحصافة دائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، ولقوا مصرعهم في الحال، وفر الجناة هاربين، وتنشر الفجر الصور الأولى للحادث.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث، وتولت النيابة التحقيق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للبحث عن الجناة. 

وكانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارًا بقيام مسلحين بإطلاق النار على خفيرين ومزارع كانوا متواجدين في قطعة أرض في قرية كفر الحصافة بطوخ.
 
وانتقلت الأجهزة الأمنية وعلى رأسها اللواء هشام سليم، مدير مباحث القليوبية، وتبين أنه في أثناء تواجد الخفيرين ومزارع بقطعة أرض بقرية كفر الحصافة قام مجهولين مسلحين بإطلاق الرصاص عليهم.

وتقوم الأجهزة الأمنية حاليا بتمشيط المنطقة في محاولة لضبط الجناة، فيما تصدر الجهات المختصة أي بيان لكشف ملابسات الحادث حتى الآن.
الصور الأولى في واقعة إطلاق النيران على خفيرين ومزارع بطوخ
الصور الأولى في واقعة إطلاق النيران على خفيرين ومزارع بطوخ
الصور الأولى في واقعة إطلاق النيران على خفيرين ومزارع بطوخ
الصور الأولى في واقعة إطلاق النيران على خفيرين ومزارع بطوخ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مزارع طوخ خفيرين حوادث الفجر اطلاق نار اخبار الحوادث

أخبار تهمك

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 17 ساعة

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 17 ساعة

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 17 ساعة

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مجهولون يطلقون النار على خفيرين ومزارع بطوخ

منذ ساعة و 15 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 17 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

تفاصيل جديدة في مصرع خفيرين ومواطن بنيران مجهولين بطوخ

منذ أقل من نصف ساعة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم منتخب مصر ويوجه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

09:18 م

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status