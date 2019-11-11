الكهرباء تُطلق آلية جديدة لقراءة العدادات: نستهدف تحقيق الدقة







قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تعمل على التحول التدريجي من العدادات القديمة إلى العدادات مسبوقة الدفع والذكية، حيث تم تحويل نحو 8 مليون عداد إلى عداد مسبوق الدفع، فضلا على أنه مقرر تحويل نحو 250 ألف عداد إلى عداد ذكي خلال العام المقبل.وأشار "حمزة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، إلى أن هناك شركة متخصصة تتولي قراءة العدادات القديمة، منوها إلى أنه تم اطلاق آلية جديدة لضمان دقة قراءة العداد، وهى أن يقوم قارئ العداد بتصوير الاستهلاك.وأوضح متحدث الكهرباء، أن الآلية الجديدة تضمن الدقة، وتمنع حدوث الخطأ، منوهًا إلى أنه لابد أن تكون قراءة العداد كل 30 يوم بالضبط، حيث لن تعتمد أي قراءة لاستهلاك إلا بوجود صورة للعداد.