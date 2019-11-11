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ضبط مسجلين خطر في حملات أمنية بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 10:39 ص
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قوات الأمن
قوات الأمن
إيمان عبد العاطي
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفى الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم. 

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخرى.

وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 85 مخالفة اشغالات طريق، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط تاجر مخدرات، 2 دراجة بخارية، 2 مسجل شقي، 2 هاربين من جناية، وتنفيذ 6 أحكام مستأنف، 4 جزئي، 920 مبلغ مالي، وبلغ الإجمالي 30 قضية جنائية مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة، والعرض على النيابات المختصة لتتولي التحقيقات.

ووجه مدير الأمن بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة ومنع عودة الباعة الجائلين للمكان.
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