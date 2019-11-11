ننشر أسماء شهداء حادث إطلاق الرصاص على خفراء بقليوب

حصلت "الفجر " على أسماء المتوفين في حادث إطلاق مجهولين الرصاص علي 3 خفراء بقرية كفر الحصافة بطوخ بمحافظة القليوبية، مما أدي إلى استشهادهم.





والمتوفين هم إبراهيم حسين إبراهيم النجار وعصام صبحى حسين ومواطن "خفير خصوصي" تصادف وجوده بالمكان يدعى قاسم محمد براد.





وكان قد أطلق مجهولون الرصاص بقرية كفر الحصافة دائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، الاثنين، وفروا هاربين.





تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا بإطلاق مجهولين مسلحين النيران في قرية كفر الحصافة بطوخ، وانتقلت الأجهزة الأمنية وعلى رأسها اللواء هشام سليم، مدير مباحث القليوبية، وتبين أن الجناة أطلقوا النيران وفروا هاربين.





وتقوم الأجهزة الأمنية بتمشيط المنطقة في محاولة لضبط الجناة، وتم فرض طوق أمني على المنطقة، ونقل الجثث للمستشفي وتولت النيابة العامة التحقيق.



