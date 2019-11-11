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بعد إصابة رامي جمال بـ"مرض البهاق".. الأعراض والأسباب والعلاج

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:24 ص
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رامي جمال
رامي جمال
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كشف المطرب رامي جمال عن إصابته بمرض البهاق، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، مشيرا إلى انه يفكر في الاعتزال، وظهرت بقع بيضاء في جسم رامي جمال وبالكشف عنها عرف أنه مرض البهاق، ومن هنا ننشر لكم معلومات لا تعرفونها عن مرض البهاق، والأعراض والأسباب.

مرض البهاق

يجعل الجلد يفقد لونه ويتسبب مرض البهاق في انتشار البقع البيضاء على البلد مما يشوه منظر الشخص المصاب به، ويتحدد لون الجلد حسب الميلانين بصورة طبيعية. 

وينتج مرض البهاق عن موت خلايا الميلانين في الجسم وتوقف أدائها، ويمكن ملاحظة مرض البهاق بشكل كبير على الأشخاص أصحاب البشرة الداكنة، البهاق ليس مرضا مخيفا ولكنه يسبب ضغط نفسي لدى الأشخاص، وإهماله يعرض الشخص لأمراض أخرى أكثر خطورة.

لا يشترط بعد علاج البهاق وبعد استعادة لون الجلد أن ينتهي فيمكن للشخص أن يُصاب به مرة آخرى.

أعراض مرض البهاق

يظهر تغير لون لجلد في بداية ظهور المرض على اليدين والقدمين والوجه والشفتين، بخاصة المناطق أكثر عرضة لأشعة الشمس، مع ظهور المبكر للشعر الأبيض على الرأس والرموش والحواجب واللحية، ووجود تغييرات فى أغشية الأنف والإذن، وتغير في شبكية العين.
  
أسباب مرض البهاق
 
- ينجم مرض البهاق من التعرض لحروق الشمس، والتوتر الدائم والقلق، والتعرض للكيماويات الصناعية.
- يحدث مرض البهاق نتيجة اضطرابات في الجهاز المناعي مما يُسبب تدمير خلاياه
- ممكن أن يكون الإصابة بمرض البهاق وراثي 
  
علاج مرض البهاق
لا يوجد علاج محدد لمرض البهاق ولكن يجب أن يتبع مريض البهاق الإجراءات التالية:

- قم بزيارة الطبيب عند تغير لون الجلد أو الشعر أو العينين. 
- يساعد علاج لطبيب في إيقاف أو تقليل عملية تغير اللون واستعادة بعض لون الجلد.

مخاطر مرض البهاق
الأشخاص المصابون بمرض البهاق يجب عدم إهمال أنفسهم واتباع تعاليم الطبيب المعالج، لأن البهاق يمكن أن يصاحبه المضاعفات التالية:

- اضطراب في النفس.
- سرطان الجلد.
- الالتهاب في القزحية.
- فقدان السمع.
- جفاف الجلد.
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