اسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019 في لبنان

تراجعت اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الاثنين 11-11-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر“، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019 في لبنان

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23 بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"، 157.77 بـ ليرة لبنانية ، وسعر "عيار 24" 180.3 بـ ليرة لبنانية .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15 بـ ليرة لبنانية للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار

عيار الذهب سعر الذهب بـ ليرة لبنانية سعر الذهب بـ دولار أمريكي اسعار الذهب عيار 24 71.031 46.94$ سعر الذهب عيار 22 65.112 43.03$ اسعار الذهب عيار 21 62.153 41.07$ اسعار الذهب عيار 18 53.274 35.20$ سعر الذهب عيار 14 41.435 27.38$ سعر الذهب عيار 12 35.168 23.38$ اسعار أوقية الذهب 35.515 1.460$ اسعار جنيه الذهب 497.228 328.58$ اسعار كيلو الذهب 71.030.836 46.939$





ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان