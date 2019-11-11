اسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019 في لبنان
اسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019 في لبنان
تراجعت اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الاثنين 11-11-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر“، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019 في لبنان
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23 بـ ليرة لبنانية ، والذهب "عيار21"، 157.77 بـ ليرة لبنانية ، وسعر "عيار 24" 180.3 بـ ليرة لبنانية .
وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15 بـ ليرة لبنانية للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019 في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار
|
عيار الذهب
|
سعر الذهب بـ ليرة لبنانية
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
اسعار الذهب عيار 24
|
71.031
|
46.94$
|
سعر الذهب عيار 22
|
65.112
|
43.03$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
62.153
|
41.07$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
53.274
|
35.20$
|
سعر الذهب عيار 14
|
41.435
|
27.38$
|
سعر الذهب عيار 12
|
35.168
|
23.38$
|
اسعار أوقية الذهب
|
35.515
|
1.460$
|
اسعار جنيه الذهب
|
497.228
|
328.58$
|
اسعار كيلو الذهب
|
71.030.836
|
46.939$
ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.
تعرف علي
متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان
|
اليوم
|
عيار 12
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
10 نوفمبر
|
41.435
|
53.274
|
62.153
|
71.031
|
9 نوفمبر
|
41.409
|
53.241
|
62.114
|
70.986
|
8 نوفمبر
|
41.645
|
53.544
|
62.468
|
71.391
|
7 نوفمبر
|
42.314
|
54.404
|
63.471
|
72.537
|
6 نوفمبر
|
42.112
|
54.145
|
63.169
|
72.192