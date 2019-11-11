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اسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019 في لبنان

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:29 ص
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اسعار الذهب اليوم في لبنان
اسعار الذهب اليوم في لبنان
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اسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019 في لبنان

تراجعت اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الاثنين 11-11-2019  مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر“، اليوم اسعار الذهب في لبنان والبورصات العالمية الوطنية الليرة اللبنانية وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019 في لبنان

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23  بـ ليرة لبنانية  ، والذهب "عيار21"، 157.77  بـ ليرة لبنانية  ، وسعر "عيار 24" 180.3  بـ ليرة لبنانية   .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15  بـ ليرة لبنانية   للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019  في لبنان بـ ليرة لبنانية والدولار

 

عيار الذهب

سعر الذهب بـ ليرة لبنانية

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24

71.031

46.94$

سعر الذهب عيار 22

65.112

43.03$

اسعار الذهب عيار 21

62.153

41.07$

اسعار الذهب عيار 18

53.274

35.20$

سعر الذهب عيار 14

41.435

27.38$

سعر الذهب عيار 12

35.168

23.38$

اسعار أوقية الذهب

35.515

1.460$

اسعار جنيه الذهب

497.228

328.58$

اسعار كيلو الذهب

71.030.836

46.939$

 

 

 

 

 

 


ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في البنان في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في لبنان

اليوم

عيار 12

عيار 18

عيار 21

عيار 24

10 نوفمبر

41.435

53.274

62.153

71.031

9 نوفمبر

41.409

53.241

62.114

70.986

8 نوفمبر

41.645

53.544

62.468

71.391

7 نوفمبر

42.314

54.404

63.471

72.537

6 نوفمبر

42.112

54.145

63.169

72.192

 

 

 

 

 

 


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