مفاجآت في تفاصيل مفاوضات الزمالك مع علي غزال

دخل نادي الزمالك في مفاوضات متقدمة للحصول على خدمات اللاعب المصري علي غزال مدافع نادي فرينسي البرتغالي السابق.





وأجتمع اللاعب مع عضو مجلس إدارة الزمالك أحمد مرتضى منصور ، بجلسة خاصة مساء يوم الأحد.





وجاءت جلسة علي غزال مع أحمد مرتضى منصور بعد إتصالات من جانب مسؤولين نادي الزمالك بالإضافة إلى عدد من وكلاء اللاعبين والذي ظهر في "صورة" المطعم الذي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي.





ويعتبر على غزال لاعب حر ولا يتواجد ضمن قائمة أي نادِ في الفترة الحالية ، في ظل فسخه للتعاقد مع نادي فرينسي البرتغالي عقب هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.





يذكر أن علي غزال سبق وأن صرح باهتمام عدة أندية مصرية به في الصيف الماضي ، إلى أنه لم يتمم انتقاله لأيًا منهم حتى الآن.





يذكر أن علي غزال قاب قوسين أو أدني من الانتقال لصفوف الأهلي ، بالانتقالات الشتوية الماضية لولا توقف المفاوضات وانتقل بعدها إلى النادي البرتغالي فرينسي.



