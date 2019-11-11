الطالع الفلكى الإثنين 11/11/2019..طَلاسِمْ هَانْكْسْ!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الثّور.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الغَفْر من 11 نوفمبر - 23 نوفمبر.





اليوم 2 هاتُور قبطى ، 11 تِشْرين ثَانِ رُومى، 14 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (النجمة الخماسيّة-المقلوبة-ترمز للشيطان)-لا لا ، إنها قبل ذلك رمز فينوس الجمال عند الإغريق.(تُوم هانكس من فيلم شفرة دافينشى-2006)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشمس فى العقرب إقتران عطارد فى العقرب -غربيّاً -تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)

كوكبان بينهما 8 درجات لا أكثر فى نفس البرج يُسمّى إقتران ، يكون هذا الإقتران بمشيئة الله تَعَالى فى أدق درجاته فى تمام الخامسة و 21 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





الشمس/الأنا وقدراتك الكلاميّة ومهاراتك العقليّة/عطارد فى إقتران ميمُون فى برج الطاقة العقرب ، مع هذا الإقتران يكون إستيعابك الدراسى سريعاً ، فهمك للغة الجسد أكثر دقّة ، إن كنت تعمل فى مجال الأبحاث التاريخيّة أو علوم الآثار فأنت شاطر فى فكّ الرموز وفهم الإشارات وتحليلها وكلّما كنت مُتعلّماً أكثر كلما كان غوصك (العقرب تحت سطح البحر) لأعماق الموضوع أكثر عُمقاً فلاتكتفى بالمعنى السطحى الظاهر أمام الآخرين ، كما أن هذا الإقتران مُفيد إن كنت فى مُسابقة مدرسيّة أو جامعيّة يغلب عليها المنافسة (العقرب يحكمه المريخ) هذا ينسحب على مسابقات الشطرنج التى تستلزم التفكير العميق دون كلام ، كما أن هذا الإقتران مُفيد لإعادة المياه لمجاريها بين زوج وزوجته، بمشيئة الله تَعَالى.





*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة.





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر،بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى...





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ، ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن ومواسم الرّياح المُوسميّة،وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





إنتقلت بمشيئة الله تعالى الشمس من منزلة السّماك لتدخل منزلة الغَفْر وهى عبارة عن ثلاث نجوم تبدو خفيّة لذلك سُمّيت بالغفر لأنّ ستر الذّنوب يعنى رغبة الخالق سُبحانه وتَعَالى فى غفران الذّنب وإمهال الشخص ليتوب،ومنها كلمة المَغْفَرْ وهو غطاء الرّأس الذى يسترالرّأس، تقول العرب (خيرمنزلةٍ فى الأبد بين الزّبانى والأسد/ تقصد الغفر) والعرب يعتبرون اليوم سعداً، تزداد فيه برودة الجوّ ليلاً لكنّه لا يزال معتدلاً بالنّهار، تستمرّ فيه زراعة القمح والشعير والبحث عن نبات الفقع غالى الثّمن الذى ينبت تحت سطح الأرض ،يُؤمر فيه بالبدء بارتداء الملابس الثقيلة ويُنهى فيه عن شرب الماء مُباشرةً قبل النّوم بسبب البرودة لايعرق الإنسان ويظل الماء الزّائد محتجزاً فى المثانة فيضرّه ضرَرَاً شديداً ،تقول العرب (إذا طلع الغَفْرْ حَسُنَ فى عين النّاظر الجَمْر وطاب التّمْر وأتى البَرْدُ من السّفر).





*المَرَاجِعْ

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تبنّى مبدأ القيمة ، القيمة كمفهوم مادى ملموس للأموال والممتلكات المادّيّة ، والقيمة كمفهوم معنوى للتقاليد والأخلاق والتعاليم الرّوحيّة.





برج الثور: قد تجد صعوبة فى مُواجهة الآخرين بأخطائهم ، ضع كلماتك فى ورقة سوليفان رقيقة وعرض وجهة نظرك بأسلوب لطيف وعقلاني.





برج الجوزاء: إن كان إحساسك الداخلى بشأن شخص أو موضوع مقلقاً لك فعليك البحث عن سبب شكوكك دون لفت الإنتباه ،لايوجد دخان بدون نار.





برج السّرطان: الحركة بركة مبدأ يعنى أن تقوم بتنشيط إتصالاتك من وقتٍ لآخر فربما كانت الفرصة لوظيفة إضافية مُتاحة،بدلاً عن لعن الظلام قم بإضاءة شمعة.





برج الأسد: الحزم والصرامة ضروريّان لإنهاء أعمال مُتأخرة ولاتتحمل التأجيل ، لا تكن صلباً فتُكسر ولا ليّناً فتُعصَر.





برج العذراء: لاتمنع نفسك عن أداء عمل خيرى إن كان بمقدورك عمله ،حتى إن بدا لك ظاهريّاً أن هذا المحتاج ليس راغباً فى تلقى مساعدتك، قد يمنعه الخجل.





برج الميزان: لاتغلق بابك فى وجه من يطلب معونتك ولا تفتح بابك للمشبوهين وبراكين الأذى ، ميَز بين الصالح والطالح،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج العقرب: تتمكن من الولوج لعقلية من تفاوضه مديرك أو زوجتك بملاحظتك للتفاصيل الصغيرة ، علاجك لجذر المشكلة أفضل من علاجك لآثارها الظاهرة.

برج القوس: رغبتك أن تمزج بين الفضائل والصغائر قد يفسد أكثر أعمالك إستعداداً للنجاح ، نقطة حبر واحدة كافية لتلويث كوب حليب.





برج الجدى: فرص واردة لتسوية نزاعات قضائية أو تصفية النفوس من مشاكسات الزمالة بالعمل بصورة ودّية فلا تضيعها بعناد.

برج الدّلو: لا تأخذ قراراً تحت حالة غضب أو سعادة فصاحب الحالة العاطفية لا يُفكر بموضوعيّة، إنتظر حتى تسترجع ثباتك الإنفعالى ثم فكر بهدوء.





برج الحوت: إحساسك أنّ الأيام الجميلة تبدو أنّها تعود فى الأفق من جديد يُقلّل من إحساسك بتوافه المشاكل الحاليّة بمشيئة الله تعالى ، تمسّك بالتفاؤل.



