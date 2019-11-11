رامي عياش عن حذف كليب "مجنون": من أغلي الأعمال العربية يحذف





كلمات الأغنية



طال السهر على بالي اغفا

الا بعيونك قلبي ما بيدفا

مع انه يمكن حبك يقتلني

لكن مافيا منك اشفا

واه شو بحبك اه

دخلك بدي وجعي انساه

مع انه يمكن حبك يقتلني

لكن مافيا منك اشفا

طال السهر على بالي اخفا

الا بعيونك قلبي ما بيدفا

مع انه يمكن حبك يقتلني

لكن مافيا منك اشفا

مجنون لغيرك بيختار

نامي احلمي فيا ايدك بايديا

حتى دمع عنيا يبقا معك فرحان

مع انه يمكن حبك يقتلني

لكن مافيا منك اشفا

طال السهر على بالي اخفا

الا بعيونك قلبي ما بيدفا

مع انه يمكن حبك يقتلني

لكن مافيا منك اشفا





وقد أطلق المطرب رامي عياش، أغنية جديدة بعنوان "أنا لبناني" مؤخرا علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" لدعم إنتفاضة لبنان.

ونشر "رامي"، عبر حسابه الشخصي "تويتر"الاغنية وعلق قائلاً": "أنا لبناني عالب خلي جبينك عالي وسجل عجبينك لبنان".



اغنية "أنا لبناني"الذي طرحها رامي عياش، من كلمات نزار فرنسيس، ألحان رامي عياش، توزيع جان ماري ري.



أخر أعمال رامي عياش



يذكر أن أخر أعمال رامي عياش أغنية "سكاكر السكر"الذي شاركته فيها فيفي عبده، الأغنية كلمات خالد فرناس، عمرو الشاذلي، توزيع محمد، وتم طرح الاغنية علي طريقة الفيديو كليب.







كتب أحد المتابعين للفنان اللبناني رامي عياش، على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" تغريدة قائلاً له: "‏ما سبب حذف ميلودي كليبات ‎رامي_عياش ؟ بحثت عن كليب مجنون" طال السهر " لم أجده؟."ليرد عليه الفنان رامي عياش عبر حسابه الرسمي "تويتر" مستنكرا: "‏ما عندي اي جواب على تصرفهم ، كليب (مجنون) من اغلى وانجح الاعمال العربية يُحذف!؟! ولم يبرروا فعلتهم حتى الآن."وأغنيه مجنون من كلمات والحان سليم عساف وتم أصدراها عام 2013.