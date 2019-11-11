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مصرع شخص وإصابة 30 إثر تصادم قطارين بحيدر أباد في الهند

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:15 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أُصيب أكثر من 30 شخصًا بعد تصادم قطارين في محطة سكة حديد كاشيجودا في مدينة حيدر أباد بالهند، وفقًا لوسائل الإعلام الهندية.

وقع حادث القطار عندما اصطدم قطار MMTS بقطار Kongu السريع الذي ينتظر في رصيف محطة القطار.

ووفقًا للمعلومات الأولية، كان كلا القطارين يتحركان ببطء لأنهما كانا داخل حدود المحطة، وأصيب شخصان.

وحسب التقارير، أًصيب الركاب بجروح ونقلوا إلى المستشفيات القريبة.

وكما أوردت تقارير وسائل الإعلام، لا يزال سائق أحد القطارات عالقًا وتجري عملية إنقاذه.

وتأثرت مواعيد خدمات القطارات بسبب الحادث. تقوم سلطات السكك الحديدية بإعادة جدولة بعض القطارات.

في يوليو، ادعت السكك الحديدية الهندية، أنه بسبب التدقيق الصارم في السلامة والتكنولوجيا المتقدمة للحد من حوادث القطار، انخفض عدد حوادث القطارات من 118 في 2013 و 2014 إلى 104 في 2016-2017، و73 في 2017-2018 و 59 (حتى الآن) في 2018-2019.

وفي سياق منفصل، قتل 74 شخصا على الأقل بينهم العديد من الركاب المتجهين إلى تجمع ديني في حريق اندلع صباح الخميس 31 اكتوبر، على متن قطار ركاب في باكستان بعد انفجار عرضي لقارورة غاز.

والقطار المحترق متوقف حاليا في منطقة ريفية في منطقة رحيم يار خان في إقليم البنجاب بوسط باكستان.

واندلعت النيران ظهرا فيما كان رجال الإنقاذ والإسعاف يعملون في العربات المتفحمة بحثا عن ضحايا، كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في المكان.

وقتل عدد من الضحايا أو أصيبوا بالرأس عند قفزهم من القطار المشتعل فيما كان لا يزال سائرا، كما أعلن لوكالة فرانس برس محمد نديم ضياء مدير مستشفى لياقة بور، أقرب مدينة لمكان وقوع الحادث.

وقال الناطق باسم أجهزة الإنقاذ المحلية، عدنان شبير، إن الحصيلة الجديدة تشير إلى سقوط 74 قتيلا وأكثر من أربعين جريحا تم نقلهم إلى مستشفيات رحيم يار خان وباهاوالبور القريبتين.

من جهته، قال وزير السكك الحديد، شيخ رشيد أحمد، للصحافة بعد الظهر، إن الحصيلة الأخيرة “74 قتيلا على الأقل”.

وأضاف “معظم الأشخاص في السيارات التي احترقت أتوا من مدن ميربور خاس وحيدرأباد ونواب شاه وكراتشي” جنوب البلاد.

وأكد أن السماح للركاب باصطحاب الغاز والمواقد الصغيرة “خطأ لن يتكرر في المستقبل”.

واشتعلت النيران في 3 عربات من القطار، اثنتان من الدرجة الاقتصادية وأخرى من درجة الأعمال، إثر انفجار قارورتي غاز كان يستخدمهما ركاب لطهو وجبة طعام، كما قال علي نواز المسؤول الكبير في شبكة السكك الحديد الباكستانية لوكالة فرانس برس.

وأوضح أن نقل مواد قابلة للاشتعال محظور على متن القطارات.
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