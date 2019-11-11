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شاه روخ خان يهنئ صديقه أجاي ديفجان بفيلمه الـ"100"

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:14 ص
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شاروخان
شاروخان
مرنا مجدي
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في رسالة تهنئة للفنان الهندي أجاي ديفجان، قال الفنان المشهور شاه روخ خان أن أجاي هو بلا شك أحد أكثر الممثلين الموهوبين لدينا في بوليوود، من فيلمه الأول "Phool Aur Kaante" في عام 1991، إلى فيلمه الأخير "De De Pyaar De" في عام 2019، لقد قطع الممثل دورًا كبيرًا في صناعة السينما الهندية.


يستعد أجاي الآن للفيلم المائة من مسيرته الواسعة وهو ضخم بالفعل للممثل، بينما تتدفق التهنئات من جميع الجهات، كانت رسالة صديقه شاه روخ خان للممثل هي التي لفتت الانتباه، عند مشاركته الملصق الجديد لفيلم أجاي ديفجان الفترة المقبلة، "Tanhaji: The Unsung Warrior"، هنأ شاه روخ الممثل على استكمال 100 فيلم في بوليوود.


ونشر شاه روخ خان بوستر الفيلم على حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" وقال: "هنا نتطلع إلى 100 فيلم آخر من صديقي أجاي ديفجان كل التوفيق لهذا الحدث الهام، بدءًا من السير على دراجتين ناريتين في نفس الوقت، لقد قطعت شوطًا طويلًا.. واصل ركوب.. وكل التوفيق لتانهاجي".


في حين أن صانعي فيلم "Tanhaji: The Unsung Warrior" قد رفعوا بالفعل مستويات الترقب للجماهير من خلال إصدار بعض الملصقات الشخصية في وقت سابق، فإن الملصق الجديد لأجاي ديفجان باعتباره الشخصية المميزة جعلت الجماهير أكثر حماسة للفيلم، يحتفل الملصق الجديد بفيلم أجاي ديجن المئة.


والفيلم من إخراج أم روت، ويقوم بدور البطولة بجانب أجاي، زوجته الفنانة الهندية كاجول، سيف علي خان وآخرين في أدوار محورية.


من المقرر عرض الفيلم في 10 يناير 2020.
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