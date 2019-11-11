في نكسة كبرى.. الحزب الحاكم في الهند يقرر عدم تشكيل الحكومة في أغنى الولايات

في نكسة كبرى، قرر الحزب الحاكم في الهند، حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عدم تشكيل الحكومة في ولاية ماهاراشترا الغربية -أغنى ولايات الهند- تاركًا مجموعات المعارضة تتدافع اليوم الإثنين لتشكيل تحالف، كما أوردت وكالة "رويترز".





برز حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) باعتباره الجزء الأكبر في انتخابات ولاية ماهاراشترا الشهر الماضي، وكان من المتوقع أن يحتفظ بالسلطة بشكل مريح بمساعدة حليفه الإقليمي، شيف سينا.





لكن الاقتتال الداخلي بين حزب بهاراتيا جاناتا وشيف سينا، الذي استمر لمدة أسبوعين، قد توج بطرق الحلفاء في الفراق، وتوجيه أول ضربة سياسية كبيرة لحزب "مودي" الحاكم منذ احتفاظه بالسلطة بتفويض ساحق في الانتخابات العامة في مايو.





وقال زعيم الحزب الحاكم بهاراتيا جاناتا تشاندراكانت باتيل، يوم الأحد، إن حزبه قرر عدم المشاركة في المطالبة بتشكيل الحكومة.





وصرح مسؤول كبير في الحزب، اليوم الاثنين، بأن حزب شيف سينا، الذي لا يزال جزءًا رسميًا من التحالف الحاكم بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا، يحاول الآن تشكيل حكومة في ولاية ماهاراشترا بدعم من أحزاب المعارضة.





وقال مسؤول شيف سينا، طلب عدم نشر اسمه: "طلبنا أرقامًا لتشكيل الحكومة وسنثبت ذلك".





في تغريدة اليوم الإثنين، استقال عضو شيف سينا آرفيند ساوانت، الوزير الفيدرالي للصناعات الثقيلة والمؤسسات العامة، من حكومة "مودي".





في حين أن حزب بهاراتيا جاناتا وحزب شيف سينا يشتركان في المشاعر القومية الهندوسية، فإن القاعدة السياسية لحزب شيف سينا في ماهاراشترا هي مجتمع المهاراتية الهندوسي.





تضم ولاية ماهاراشترا - مقر العاصمة المالية للهند، مومباي - مجلسًا مكونًا من 288 عضوًا، مما يعني أن حزب شيف سينا، الذي حصل على 56 مقعدًا، سيحتاج إلى دعم الأحزاب الأخرى حتى يتمكن من الوصول إلى السلطة.





يجتمع زعماء حزب المؤتمر المعارض وحزب المؤتمر الوطني بشكل منفصل، اليوم الاثنين، لاتخاذ قرار بشأن إمكانية التحالف مع حزب شيف سينا.





إذا لم يستطع أي حزب أو تحالف بمفرده المشاركة في تشكيل حكومة، يمكن وضع الدولة تحت الإشراف المباشر للحكومة الفيدرالية حتى يتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.





وفي سياق منفصل، أعلنت الشرطة الهندية، يوم الاحد، احتجاز العشرات من الناس في الهند للاشتباه في نشرهم منشورات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي وتفجير ألعاب نارية احتفالية، بعد أن قضت المحكمة العليا بمنح موقع ديني متنازع عليه للهندوس.



