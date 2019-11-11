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غلق طريق الكريمات الصحراوي من المنيا حتى بني سويف

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:54 ص
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طريق - أرشيفية
طريق - أرشيفية
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قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، غلق طريق الكريمات الصحراوي.

جاء ذلك بسبب ظهور شبورة كثيفة للقادم من المنيا حتى بنى سويف، ومن بني سويف إلى بوابات الكريمات، لحين تلاشى الشبورة صباح اليوم الإثنين وسط انتشار الخدمات. 
 
وناشدت إدارة المرور بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات.

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الكلمات المفتاحية

طريق الكريمات الصحراوي بني سويف المنيا اخبار بني سويف

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