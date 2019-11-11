نجمة Made In Chelsea تنتظر مولودة جديدة



أعلنت نجمة Made In Chelsea السابقة ميلي ماكينتوش صاحبة ال 30 عامًا خبر حملها، وكشفت هي وزوجها هيوجو تايلور صاحب الـ 33 عامًا، أنهما ينتظران طفلتهما في مايو 2020.





وكشفت ميلي ماكنتوش أنها وهي حامل في الأسبوع ال 14، قامت بعمل فحصها للطفل وقالت: "كانت سماع دقات قلبها لأول مرة مع هيوغو بجانبي واحدة من أكثر لحظات حياتي المدهشة حتى الآن، أنا محظوظة جدًا، لا أستطيع الإنتظار حتى أشعر بهذه الرابطة ولكي تنام على صدري وتتنفس وأستطيع شم رائحة الرضيعة".





وأضافت: "أنا متحمسة للغاية إنها فتاة، كنت مسرورة أيضًا عندما علمت بحملي، لكن عندما اكتشفت أنها فتاة، أدركت فجأة أن هذا ما أردت حقًا".





ونشرت ميلي خبر حملها على حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" مساء الأحد وأبلغت متابعيها: "متحمس جدًا للإعلان أننا نتوقع !!!".





وأسرع المشاهير لتهنئة الزوجين في التعليقات في مشاركتها فرحتها.





كما علق زوج ميلي ماكينتوش، هوغو تايلور على منشورها على انستجرام، حيث كتب: "أحب أن أظن أنني لعبت دوري".





تم تصوير ميلي آخر مرة في العلن منذ ما يزيد قليلًا عن أسبوعين في ريتشموند بجنوب غرب لندن.





كانت ميلي أنيقة دون عناء في بنطلون واسع الأرجل وسترة مفصلية مزينة بكعب من جلد الغزال الغامق.





وكانت ميلي متزوجة من الموسيقي ستيفن ماندرسون قبل زوجها الحالي هيوجو تايلور لمدة عامين ونصف قبل إعلان انفصالهما في فبراير 2016.

