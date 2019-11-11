"ربنا لما بيحب عبده بيبتليه".. محمد عدوية يدعم رامي جمال

إعلان إصابتها بالمرض



جدير بالذكر أن الفنان رامي جمال أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" عن اصابته بمرض البهاق وقال: "أنه أمام خيارين لا ثالث لهما إما اعتزال الفن، أو تقبل الجمهور وضعه الحالي بعد إصابته بمرض جلدي "البهاق".

دعم المطرب محمد عدوي، الفنان رامي جمال، بعد اصابته بمرض البهاق الذي أعلن الأخير عنه.ونشر محمد عدوية، المنشور الخاص بـ"رامي جمال" الذي يعلن فيه عن اصابته بمرض البهاق، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وكتب "عدوية" في رسالته الذي يدعم فيه رامي جمال بعد اصابته بمرض البهاق قائلًا: "ربنا يشفيك شفاء لا يغادر سقما ويعفو عنك ياحبيبي مينفعش تبقا مكسوف او خايف حد يشوفك محدش ليه ذنب ف اي مرض احنا المفروض يبقا عندنا وعي اكتر واحنا بنتعامل مع بعض ورحمة وانسانيه وانت فنان وهتفضل فنان زي مانت مهما تعبت ومهما واجهك صعاب تكمل حياتك عادي وانت متقبل نفسك 100% والناس متقبلاك".واستكمل قائلًا: "واللي يقابلك بالرفض هو المريض وندعي ربنا يشفي دماغه محدش كبير ع المرض ربنا يشفيك ويعافيك وربنا لما بيحب عبده بيبتليه وده امر ربنا تقبله وقول الحمد لله وكمل فاللي بتعمله لازم تكون فاهم ان ده اختبار من ربنا لازم تصبر وارضي ربنا وميهمكش اي حاجه تانيه".