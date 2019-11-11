الأسد يكشف عن خدعة أمريكا الخبيثة في سوريا

قال الرئيس السوري بشاء الأسد، إن عملية جنيف لحل الوضع في سوريا كانت خدعة من الأمريكيين لإزاحة حكومة الجمهورية العربية السورية.

وأكد الأسد، اليوم الإثنين، في حوار في مقابلة مع RT، إن الخدعة الأمريكية الخبيثة فشلت، والمفاوضات في سوتشي تؤتي ثمارها.

وأشار الأسد، إلى أن، جنيف هو الآن مجرد منصة للتسوية السورية، وأن عملية سوتشي مستمرة.

وأضاف: "إذا كنا نتحدث عن هذه المفاوضات، فإن جنيف ليست أكثر من مكان، ومنصة. من وجهة نظر العملية السياسية، ما زلنا في سوتشي. لا يهم أين تعقد الاجتماعات أو تبدأ المفاوضات، فهذا استمرار لعملية سوتشي".

وتابع أن عملية جنيف لحل الوضع في سوريا كانت خدعة من الأمريكيين لإزاحة حكومة الجمهورية العربية السورية، وفشلت، والمفاوضات في سوتشي تؤتي ثمارها.

وقال الأسد: "لقد كانت خدعة الأمريكيين: المحاولة من خلال عملية سياسية لتحقيق أهدافهم التي لم يتمكنوا من تحقيقها في السابق - أولاً من خلال المظاهرات ومن ثم دعم الإرهابيين. لذلك، في الواقع، فشلت عملية جنيف: كان هدفها إزاحة الحكومة السورية الحالية من هيئة مؤقتة، بغض النظر عن ماهيتها ... ثم يقومون بإجراء تغيير سلمي للسلطة والسيطرة على سوريا، كما فعلوا في العديد من الدول الأخرى".

وأوضح أن "جنيف" لم تكن ناجحة"، وبالتالي ذهبنا إلى سوتشي، إلى روسيا".

وأردف الرئيس السوري: "ومنتدى سوتشي يؤتي ثماره الآن. كان لدينا وفد الشهر الماضي ... وفي الأسبوع الماضي بدأ مفاوضات بشأن الدستور".

افتتح الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في جنيف في 30 أكتوبر/تشرين الأول، حيث شارك ممثلو الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. بدأ العمل الرئيسي للجنة الدستورية السورية، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، كجزء من مجموعة صغيرة من 45 شخصًا، ناقشوا قبلها القضايا التنظيمية.