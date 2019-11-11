كيف يؤثر هاتفك المحمول علي مهاراتك الاجتماعية؟

• استخدام هاتفك في الأماكن العامة

هل وجدت نفسك في موقف كنت فيه وحدك في الأماكن العامة، ثم وجدت نفسك تتفقد الهاتف طوال الوقت؟



في المقام الأول، قد تعتقد أن الأمر كله يتعلق بإنهاء الملل وقد يكون ذلك صحيحًا إلى حد ما، ولكن هل تعلم أن الخوف يمكن أن يعزز هذا السلوك أيضًا؟



عندما يشعر الشخص بالقلق في الأماكن العامة، يحاول عقله عادة إيجاد أي طريقة ممكنة لمساعدته على صرف انتباهه عن هذا القلق الذي يختبره. معظم السلوكيات التي يمارسها الناس في الأماكن العامة تكون بدافع إنهاء القلق ومشاعر الانزعاج.



قد تتساءل عن العلاقة بين استخدام الهاتف والشعور بالقلق. ان التحركات المتكررة التي يقوم بها الشخص، مثل التحقق من تطبيقه المفضل، تجعله يشعر بقلق أقل.



• كيف يمكن أن يدمر هاتفك المحمول مهاراتك الاجتماعية؟



على الرغم من أن هذا الالهاء المؤقت يقلل من القلق، إلا أنه يلحق أضرارًا كبيرة على المدى الطويل لأنه يمنعك من تطوير المهارات الاجتماعية والتكيف المطلوبة. ان بعض تطورات الشخصية لا يمكن أن تحدث قبل مواجهة بعض المشاعر غير المرغوب فيها.



عندما تضع الهاتف المحمول الخاص بك بعيدا، سوف تضطر إلى تجربة القلق. هذه هي الخطوة الأولى التي يحتاجها عقلك من أجل التفكير في حل دائم لإنهاء القلق مثل تطوير المهارات المناسبة. لكن ما يحدث عند استخدام الهاتف هو أنك تمنع نفسك من القيام بالخطوة الأولى، وبالتالي تظل عالقًا إلى الأبد في نفس المكان، ومن ثم ستستمر مهاراتك الاجتماعية في التدهور



• وقف جميع الانحرافات مماثلة

إذا حاولت أن تعرف بوعي عدد الانحرافات التي تستخدمها في الحياة، فستدرك أن الكثير من الأشياء تمنعك فعليًا من اتخاذ الخطوات اللازمة لمساعدتك على النمو.



اكتشف تلك الانحرافات ثم تخلص منها واحدًا تلو الآخر. نعم، يجب عليك تحمل بعض الألم في بعض الأحيان ولكن في النهاية سوف تطور مهاراتك الاجتماعية، وسوف تطور مهاراتك في المواجهة ويزيد من ثقتك بنفسك.



