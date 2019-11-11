Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيف يؤثر هاتفك المحمول علي مهاراتك الاجتماعية؟

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:37 ص
Advertisements
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
• استخدام هاتفك في الأماكن العامة
هل وجدت نفسك في موقف كنت فيه وحدك في الأماكن العامة، ثم وجدت نفسك تتفقد الهاتف طوال الوقت؟

في المقام الأول، قد تعتقد أن الأمر كله يتعلق بإنهاء الملل وقد يكون ذلك صحيحًا إلى حد ما، ولكن هل تعلم أن الخوف يمكن أن يعزز هذا السلوك أيضًا؟

عندما يشعر الشخص بالقلق في الأماكن العامة، يحاول عقله عادة إيجاد أي طريقة ممكنة لمساعدته على صرف انتباهه عن هذا القلق الذي يختبره. معظم السلوكيات التي يمارسها الناس في الأماكن العامة تكون بدافع إنهاء القلق ومشاعر الانزعاج.

قد تتساءل عن العلاقة بين استخدام الهاتف والشعور بالقلق. ان التحركات المتكررة التي يقوم بها الشخص، مثل التحقق من تطبيقه المفضل، تجعله يشعر بقلق أقل.

• كيف يمكن أن يدمر هاتفك المحمول مهاراتك الاجتماعية؟

على الرغم من أن هذا الالهاء المؤقت يقلل من القلق، إلا أنه يلحق أضرارًا كبيرة على المدى الطويل لأنه يمنعك من تطوير المهارات الاجتماعية والتكيف المطلوبة. ان بعض تطورات الشخصية لا يمكن أن تحدث قبل مواجهة بعض المشاعر غير المرغوب فيها.

عندما تضع الهاتف المحمول الخاص بك بعيدا، سوف تضطر إلى تجربة القلق. هذه هي الخطوة الأولى التي يحتاجها عقلك من أجل التفكير في حل دائم لإنهاء القلق مثل تطوير المهارات المناسبة. لكن ما يحدث عند استخدام الهاتف هو أنك تمنع نفسك من القيام بالخطوة الأولى، وبالتالي تظل عالقًا إلى الأبد في نفس المكان، ومن ثم ستستمر مهاراتك الاجتماعية في التدهور

• وقف جميع الانحرافات مماثلة
إذا حاولت أن تعرف بوعي عدد الانحرافات التي تستخدمها في الحياة، فستدرك أن الكثير من الأشياء تمنعك فعليًا من اتخاذ الخطوات اللازمة لمساعدتك على النمو.

اكتشف تلك الانحرافات ثم تخلص منها واحدًا تلو الآخر. نعم، يجب عليك تحمل بعض الألم في بعض الأحيان ولكن في النهاية سوف تطور مهاراتك الاجتماعية، وسوف تطور مهاراتك في المواجهة ويزيد من ثقتك بنفسك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هاتفك المحمول يدمر مهاراتك الاجتماعية كيف يؤثر هاتفك المحمول علي مهاراتك الاجتماعية • استخدام هاتفك في الأماكن العامة

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 15 ساعة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 15 ساعة

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 15 ساعة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 15 ساعة

شبورة وأمطار وسيول.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الاثنين

منذ ساعتين

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم منتخب مصر ويوجه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 15 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

نصائح ذهبية للتخلص من مشكلة "القلق النفسي" سريعًا

الهواتف الذكية تمكن المستخدمين من إجراء الاختبارات الصحية والحصول على النتائج في منازلهم

كيف تطور مهاراتك الاجتماعية؟

كيف تستخدم هاتفك الذكي لتحسين صحتك العقلية؟

كيف تطور مهاراتك الاجتماعية؟

"الابتعاد عن القسوة.. وتوفير جو من الأمان".. كيف تجعل أطفالك يتوقفون عن الكذب؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

09:18 م

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status