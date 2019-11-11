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فريق كورال أطفال مصر يستعد لحفل غنائي بجامعة القاهرة اليوم

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:36 ص
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الفريق
الفريق
آيات عامر
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يحيي فريق كورال أطفال مصر، اليوم الإثنين، حفله الغنائي بمسرح جامعة القاهرة، ضمن مبادرة كورال أوركسترا أطفال مصر، بقيادة المايسترو سليم سحاب، والتي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة، مع وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة سليم سحاب للمبدع العربي.

الفريق وضع اللمسات الأخيرة في تدريباته الأسبوعية الجمعة الماضية، بقيادة الموسيقار الكبير سليم سحاب في مسرح وزارة التضامن الاجتماعي.

ويتكون الفريق من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية ونفذ حتى الآن ٥٤ حفلة غنائية، حيث يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتنمية مواهبهم الفنية والغنائية

كما يضم الفريق ٢٥٦ ابنا وابنة من أبناء ٣٦ دار رعاية اجتماعيةلتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي للأبناء من خلال الأنشطة والمواهب المختلفة.

ويشار إلى أن وزارتي التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة كانتا قد أطلقتا في نهاية عام ٢٠١٥ مبادرة كورال وأوركسترا أطفال مصر بهدف تبني الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ولديهم مواهب فنية ورعايتهم رعاية اجتماعية وثقافية لتغيير النظرة النمطية من المجتمع تجاه هؤلاء الأبناء، مع المساهمة في تطوير مهارات التفكير الإيجابي والإبداع وخلق نماذج إيجابية من الأطفال.
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