الأسد: نجحنا في استعادة حلب بالقصف الجوي

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن القصف الجوي ساعد على استعادة شرق حلب.

وأضاف بشار الأسد خلال لقاء على قناة روسيا اليوم، اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول ما إذا كان القصف هو الطريقة الوحيدة لاستعادة شرق حلب: "بالتأكيد، وقد نجحنا. وهناك مناطق أخرى استعدنا السيطرة عليها دون قتال. أجرينا مفاوضات مع تلك المجموعات فغادروا تلك المناطق، ومن ثم دخلناها".

وتابع: هناك أكثر من 100 ألف جندي سوري استشهدوا أو جرحوا وخسرنا العديد من الأرواح منذ عام 2011.

وقال الرئيس السوري: "أكثر من 100 ألف جندي سوري استشهدوا أو جرحوا. خسرنا العديد من الأرواح، ناهيك عن الآلاف وربما عشرات آلاف من المدنيين أو الأبرياء الذين قتلوا بسبب قذائف الهاون، أو عبر الإعدامات، أو خطفوا وقتلوا لاحقاً أو اختفوا، وأُسرهم مازالت تنتظرهم حتى الآن".

وأكد الأسد، أن الحكومة السورية قامت بدعوة المراقبين من منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية في العام 2014، مؤكدا على أن هذه الوفود ليست حيادية دائماً بل هم غالباً منحازون

وقال الرئيس السوري: "في الواقع، نحن من دعاهم للقدوم [المراقبين من منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية] لأننا كنا نعتقد أنهم ينبغي أن يأتوا ويحققوا، ولأننا كنا متأكدين مئة بالمئة بأنها مجرد مزاعم. لكن هذه الوفود ليست حيادية دائماً، بل هم غالباً منحازون.