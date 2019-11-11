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مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراو مصر ضد غانا TIME SPORT يوتيوب مجانا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:27 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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رابط مشاهدة مباراة منتخب مصر الاولمبي ضد منتخب غانا بث مباشر كورة ستار kora star يوم الإثنين المقبل الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر لعام 2019، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والمقامة في مصر خلال الفترة من 8 وحتي 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020).


نتيجة مباراة مصر ضد مالي في إفتتاح أمم إفريقيا تحت 23 عامًا:

حقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا على حساب منتخب مالي، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما يوم 8 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب مصطفي محمد مهاجم الزمالك، ليمنح منتخب الفراعنة أول 3 نقاط بالمجموعة.


ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد مباريات الجولة الأولي:

يتصدر منتخب مصر الأوليمبي ترتيب المجموعة الأولي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا برصيد 3 نقاط، بينما يتساوي منتخبي غانا والكاميرون في رصيد النقاط وحصد كل منهما نقطة وحيدة بعد تعادلهما في لقاء الجولة الأولي بنتيجة 1-1، ويتذيل المنتخب المالي ترتيب المجموعة بدون نقاط.


موعد مباراة مصر وغانا القادمة:

تقام مباراة منتخب مصر القادمة أمام منتخب غانا يوم الاثنين المقبل الموافق 11 / 11 / 2019 في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والساعة السادسة بالتوقيت العالمي "جرينتش"، ويسعي المنتخب المصري بقيادة مدربه شوقي غريب لتحقيق الفوز الثاني على التوالي وحصد 3 نقاط جديدة تضمن له التأهل للدور نصف النهائي لبطوللة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والاقتراب بشكل كبير من التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.


القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غانا في بطولة أمم إفريقيا:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد نظيره الغاني يوم الاثنين المقبل، عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري لمباريات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا "فضائيًا"، بينما يمكن مشاهدة مباراة منتخب الفراعنة عبر التردد الأرضي لقناة "تايم سبورتس" المصرية، يوم الاثنين وهو موعد مباراة مصر وغانا القادمة.
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