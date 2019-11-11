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طلب من فالفيردي بشأن جريزمان

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:17 ص
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جريزمان
جريزمان
حسام مجدي
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طلب إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني جماهير الفريق بالصبر على الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم الفريق الجديد.


مهاجم الجماهير لجريزمان

وقامت جماهير برشلونة بمهاجمة جريزمان بسبب أداءه الغير مقنع حتى الآن مع الفريق وعدم تسجيله لكثير من الأهداف.


تصريحات فاليفردي عن جريزمان

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية: "نحن دائما صبورون، مع جريزمان وكل شخص آخر".


وتابع: "لدينا خيارات أكثر ونحن نديرها. هناك الكثير من المباريات، علينا أن ندعم لاعبينا في المباريات الجيدة والسيئة".


وأضاف إرنستو فالفيردي: "إن جريزمان يعمل بجد في النهاية لذلك يتم منحه الفرصة".


تعاقد برشلونة مع جريزمان

وتعاقد نادي برشلونة مع جريزمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.


مشاركات جريزمان مع برشلونة

وقد شارك أنطوان جريزمان في 16 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة منذ انضمامه إلى النادي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.


ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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