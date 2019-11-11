مادونا في المحكمة بسبب تأجيل حفلها



يزعم نيت هولاندر، التي رفعت الدعوى الجماعية في محكمة ميامي ديد الأسبوع الماضي، أنها اشترت ثلاث تذاكر بقيمة إجمالية قدرها 1024.95 دولارًا لحضور جولة مادونا "مدام إكس" في ميامي بيتش فيلمور في 17 ديسمبر. لكن بعد شهور، تغيير وقت بدء العرض، مما غيبه عن الحفل.



تشير الدعوى لسمعة مادونا السيئة التي تمتد لسنوات طويلة بسبب تأخرها لساعات عن الحفلات الموسيقية، وأن العرض الافتتاحي لجولة "Madame X" بدأ متأخرًا ساعتين ونصف. وتقول الدعوى إن "لايف نيشن قد غيّرت أوقات البدء الرسمية للبرامج اللاحقة بسبب هذ التأخير.



وقال نيت هولاندر إنّ التذاكر التي اشتراها لحفلة مادونا القادمة في الـ17 من ديسمبر والتي تقام في ميامي بيتش انخفضت قيمتها بشكل كبير بسبب تغير الوقت.



وأضاف أنه دفع مبلغ 1024.95 دولار لثلاث تذاكر وأن محاولته لاسترداد الأموال تم رفضها، والآن ينضم إليه بعض العملاء في الدعوى.



ووفقًا لتقرير صادر عن "TMZ"، يقاضي نيت مادونا وشركة Live Nation؛ لأنه يدعي أنه خسر مالًا، بسبب انخفاض قيمة التذاكر بسبب تأخر وقت البدء، وأنه تم رفض استرداده المال، وهو الأمر الذي كان سخيفًا على حد قوله، ويقوم نيت بضم مجموعة من المعجبين الغاضبين الآخرين إلى دعواه، ويقاضي مادونا للحصول على تعويضات.



كانت جولتها السابقة قد شهدت أيضًا مجموعة من القصص المشابهة؛ إذ إنها تأخرت لأكثر من أربع ساعات عن موعد وصولها إلى حفل موسيقي في ملبورن في مارس 2016.



ظهرت مادونا على خشبة المسرح في الساعة 12: 50 صباحًا لحضور عرض كان من المفترض أن يبدأ في الساعة 8: 30 مساءً، واختتمت في النهاية في الساعة 3: 00 صباحًا.



وعندما وصلت إلى بريسبان، كانت متأخرة للغاية في عرضها، وعندما استطاع الجمهور الخروج من الساحة، فقد فاتهم القطار الأخير.



قرر نيت هولاندر الذهاب إلى المحكمة ورفع دعوى قضائية ضد نجمة الغناء الأمريكية مادونا بعد تغيير موعد حفل كان مقررًا له الساعة 8: 30 مساءً، لكنه بدأ في الساعة 10: 30 مساءً، انضم هولاندر، إلى العديد من الجماهير الغاضبة، الذين رفعوا دعوى جماعية ضد مادونا. وفقًا لتقارير NBC. com.