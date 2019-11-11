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جدول مواعيد مباريات اليوم.. مشاهدة ماتش مصر ضد غانا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:03 ص
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جدول مباريات
جدول مباريات
حسن شحاتة
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جدول مواعيد مباريات اليون، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأثنين الموافق 11 - 11 - 2019، ويأتي  أبرزها مصر ضد غانا في تصفيات أمم فريقيا تحت 23 عامًا، لذلك  نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا "الجولة الثانية"
مالي ضد الكاميرون، حيث تقام تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة،  و6:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:30 مساءًا بتوقيت الإمارات،  وتذاع المباراة حصريًا عبر البث الأرضي لقناة TIME SPORT.

غانا ضد مصر،حيث تنطلث المباراة في تمام 800 مساء اليوم بتوقيت  القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، و10 مساءًا بتوقيت  الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر البث الأرضي لقناة TIME SPORT.

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