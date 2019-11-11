منة فضالي لـ أحمد عصام: "أخويا اللي مجنني"







مشاركة منة فضالى فى فيلم" ماكو "





تعيش الفنانة منة فضالي، حالة من النشاط الفني، حيث تشارك حاليا في فيلم "ماكو"، و أحداث الفيلم تدور حول مغامرة ثمانى أشخاص تحت مياه البحر الأحمر، والفيلم مأخوذ من قصة حقيقة وهى العبارة" سالم إكسبريس".





أبطال فيلم" ماكو"





الفيلم بطولة كلا من سارة الشامى،قصى الخولى، مراد يلدريم،عمرو وهبة، نيكولا معوض، ناهد السباعي ، والفيلم من تأليف أحمد حليم، ومن إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.



وشاركت منة مؤخرا فى مسلسل "قيد عائلى 2"،وحققت من خلاله نجاحا كبيرا.

https://www.instagram.com/p/B4sSileh5U-/?igshid=1nn05at7s70f7

حرصت الفنانة منة فضالى على تهنئة صديقها الفنان أحمد عصام بعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث نشرت منة صورة جديدة لها، ظهرت فى الصورة وهى برفقة الفنان أحمد عصام، و تألق منة فى الصورة بفستان باللون الأصفر، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت ميك أب هادئ يتناسب مع إطلالتها الرائعة، فزادها ذلك جمالاً، وعلقت على الصورة قائلة :"طبعًا مش محتاجه امدح فيك انت عارف رأي فيك كويس محترم و جدع، و ١٠٠ راجل، و شاطر، و متجدد و فخوره دايما بيك إنك صاحبي و أخويا اللي مجنني، يا مجنون أفندي المهم بقي كل سنه وانت طيب يا صاصتي، و عقبال ١٠٠ سنه كلها نجاح، و تألق، و عقبال ما افرح بيك يا غالي، ودايما مع بعض طبعا، بخاف منك علشان انت مجنون يا بتاع النار انت".