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تعرف على مباراة برشلونة القادمة في دوري ابطال اوروبا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:53 ص
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برشلونة
برشلونة
علاء خليف
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يواجه فريق برشلونة الإسباني أزمة حقيقية قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2019 – 2020.


ويلتقي فريق برشلونة الاسباني مع نظيره بوروسيا دورتموند الألماني في خامس جولات دور المجموعات الأوروبي يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب "كامب نو"، ويسعي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة المشوار و التأهل للدور ثمن النهائي للبطولة الأوروبية.


وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة في "ورطة" قبل لقاء بوروسيا دورتموند بسبب الغيابات ضمن صفوف الفريق، حيث سيفتقد الفريق الكتالوني 3 لاعبين من الرباعي الأساسي في خط الدفاع خلال لقاء بطل ألمانيا، حيث يغيب الثنائي جوردي ألبا، وسيميدو بسبب الإصابة، بينما لن يشارك جيرارد بيكيه في المباراة بسبب الإيقاف.


المدرب الإسباني ارنستو فالفيردي سوف يبحث عن بدائل مناسبة لتعويض الغيابات في خط دفاع البرسا أمام بوروسيا دورتموند، ويتوقع أن يعتمد على الرباعي جونيور ولينجليت وأومتيتي وروبرتو لقيادة دفاع الفريق في الجولة القادمة من دوري أبطال أوروبا، وسيكون ذلك مخاطرة كبيرة لاسيما وأن أومتيتي لم يشارك بشكل منتظم بسبب إصاباته المتكررة.


ويحتل فريق برشلونة صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط، يليه بوروسيا دورتموند في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق انتر ميلان المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل فريق سلافيا براج الترتيب برصيد نقطتين.
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