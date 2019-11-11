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ياسمين الخطيب لـ"رامي جمال": "بضعة بقع بيضاء لن تنال من محبتك في القلوب"

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:04 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجهت الإعلامية ياسمين الخطيب، رسالة دعم للمطرب رامى جمال، وذلك بعد إعلانه عن إصابته بالبهاق من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب ياسمين تغريدة من خلال حسابها الشخصى  بموقع "تويتر"، قالت فيها: "بضعة بقع بيضاء على جلدك لن تنال من شكلك ولا صوتك ولا محبتك فى القلوب، غني".

إعلان رامى جمال إصابته بالبهاق
وفى سياق آخر، أعلن الفنان رامى جمال عن اصابته بمرض البهاق، حيث كتب منشور قال فيه :"الحمد لله الذى احبنى ف ابتلاني واقدرنى على الصبر من فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي، وبالكشف عرفت انه البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير، ومفيش فايدة، رضيت وسلمت أمرى للهعلشات عرفت ان الزعل بيزوده، وكفاية شغلانتى وصعوبتها، والقلق الدائم من المستقبل، وفعلا بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير، اللى بقي يقولى هتاعامل ازاى، وانت فنان، واللى يخاف يسلم واللى يسألنى هو معدى".

وأضاف: "أنا بقالى سنة فعلا لو عندى حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة اخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولى شوف بينزنس تانى اعمله علشان الناس مش هتقبلك كده،فكرت فى كلامهن بصرتحة، ولقيت ان عندى حلين يا فعلا شكرا لحد كده على الشغلانة دى رغم حبى ليها وعدم معرفتى بغيرها، يا اما مش هداريه تانى، وتقبلونى بيه، وترحمو كل اللى ربنا ابتلاهم بيه من نظره انه شكله غريب، الحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدين اللى بيقبلو الواحد زى ما هو، طولت عليكم، بس قولت اشرككم فى حياة فنان

مظاهرات السوشيال ميديا لمنعه من الاعتزال
وعقب معرفة ذلك الخبر انهالت عليه التعليقات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة يعلنون فيها عن دعمهم وحبهم الشديد له متمنيين له بالشفاء.

تفاصيل ألبوم رامى جمال الجديد
ومن ناحية أخرى، ينتظر رامى حاليا طرح ألبومه الجديد، و الألبوم من إنتاج شركة نجوم ريكوردز، ومن المقرر طرحه خلال نهاية عام 2019،أو فى بداية عام 2020، ويتعاون فيه مع الشاعر أحمد المالكي، ويقدم فيه أغنية بمشاركته زوجته ناريمان.
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