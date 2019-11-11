أحمد جمال يدعم رامي جمال بعد إصابته بمرض البهاق





تعليق رامي جمال



إعلان إصابته بالمرض



دعم الفنان أحمد جمال، صديقه الفنان رامي جمال، بعد إعلان الأخير إصابته بمرض البهاق من خلال إعادة نشر تغريدة الأخير عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات العالمي "تويتر".وعلق قائلًا: "‏‎سلامتك يا رامي يا حبيبي أولاً ربنا ما بيختارش غير الخير وتأكد ان كل اللي بيحصلنا في الدنيا من تدبير ربنا و رحمته بينا".وتابع: " ثانيًا جمهورك اللي بيحبك هيفضل يحبك ومكمل معاك بأي شكل وفي أي وقت ثالثاً وده الاهم مفيش "جمال" ضعيف كل عيلة جمال جامدين يلا يا بطل انا مستني الألبوم".ورد عليه رامي جمال قائلاً: "‏‎كلامكم بيفرق والله انت مش فاهم انا قد ايه باخد طاقه إيجابيه من المحترمين اللي زيك".وقد أعلن المطرب الشاب رامي جمال أصابته بمرض البهاق وذلك من خلال كتابته منشور عبر حسابه الشخصي بموقع "الفيسبوك" وكتب "جمال: "الحمد لله الذي أحبني ف ابتلاني واقدرني علي الصبر من فتره ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت انه #البهاق وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة رضيت وسلمت أمري الله علشان عرفت ان الزعل بيزوده وكفايه شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل".وأكل المطرب المصري كلامة قائلًا: "فعلا بقي بيزيد لدرجه لفتت نظر ناس كتير اللي بقي يقوللي هتتعامل ازاي وانت فنان واللي يخاف يسلم واللي يسألني هو ده معدي انا بقالي سنه فعلا لو عندي حفله او تصویر بتعب علي ما اشوف طريقه أخفيه بيها لدرجه خلت ناس تقوللي شوف بيزنس تاني اعمله علشان الناس مش هتقبلك كده".وقال "رامي جمال" :"فكرت في كلامهم بصراحه ولقيت ان عندي حلين یا فعلا شكرا لحد كده علي الشغلانه دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها یا اما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحمو كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة انو شكلو غريب الحمد لله على نعمة الأهل لانهم الوحيدين اللي بيقبلو الواحد زي ما هو طولت عليكم بس قلت أشرككم في حياة فنان".