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بشار الأسد: الجيش السوري لم يستعمل الأسلحة الكيميائية إطلاقا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:19 ص
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بشار الأسد
بشار الأسد
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قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن الاستقرار الحالي هو نتيجة تضحيات أكثر من 100 ألف جندي استشهدوا أو جرحوا، مؤكدًا أن الجيش السوري لم يستعمل الأسلحة الكيميائية إطلاقا.

وأضاف الأسد، خلال حواره مع فضائية روسيا اليوم، أن هناك الكثير من الروايات المضللة في الغرب التي تهدف لإظهار أن الجيش السوري يقتل المدنيين.

وأضاف أنه في مظاهرات الأيام الأولى خسروا خمسة من رجال الشرطة بسبب إطلاق النار، ورد على سؤال عن تعذيب الطفل حمزة الخطيب: "لا هذا غير صحيح لم نفعل ذلك".

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الكلمات المفتاحية

سوريا بشار الأسد الجيش السوري

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