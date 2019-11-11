القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2020







ويتسعرض "الفجر الفني" من خلال هذا التقرير نستعرض لكم مسلسلات رمضان 2020



"الزيبق2"

بطولة كريم عبدالعزيز، وشريف منير والذي سيعرض علي قناة ON E والذي سيتضمن أحداث مشوقة ومثيرة جداً بجانب ذلك يتم تصوير بعض المشاهد في عدة بلاد أوربية



"النهاية"

بطولة "يوسف الشريف" الذي سيعرض علي قناة cbc، حيث يعود يوسف الشريف للعمل بعد غيابه عامين من الدراما منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" ويعتبر ذلك التعاون الثالث بين يوسف وشركة سينرجي بعد مسلسلي "كفر دلهاب والقيصر" وحتي الآن لم يُستقر علي الأبطال الذين يشاركون في العمل معه ويعد المسلسل إنتاج شركة سينرجي ، وتأليف "عمرو سمير عاطف" وإخراج "ياسر سامي"



"فلانتينو"

للفنان "عادل إمام ، دلال عبدالعزيز وحمدي المرغني" والمسلسل مؤجل من عام 2019 وفعلياً كان المسلسل مقرر عرضه في هذا العام ولكن حدثت مشاكل بالإنتاج الأمر الذي جعلهم يؤجلون المسلسل لعام 2020 ويعد المسلسل إنتاج شركة "مانجو" والذي تدور أحداثه حول رجل أعمال يدعي "نور عبدالمجيد" متزوج من امرأة كندية وهي الشخصية التي تجسدها "دلال" ويعاني من الصراع معها طوال الوقت مما يجعله يفكر بالزواج بامرأة أخري وتتغير حياته إلي أن يقابل داليا البحيري فيجمعهما الحب.



"الكبير أوي6"

الكبير أوي الجزء السادس بطولة" أحمد مكي " ، ويعقد حالياً جلسات مكثفة مع فريق الكتابة للإنتهاء من جميع الحلقات بنهاية الشهر الحالي؛ وسوف يظهر مكي هذا الجزء بلحية ، بينما لم يكشف عن طبيعة الدور الجديد حتي الان، كما أن الحزء السادس والفكرة الدرامية لم تتبلور لدي "مكي" حتي الآن يبحث عن شريك في الإنتاج خاصة أن المسلسل من الأعمال الضخمة إنتاجيًا.



"علاء والمصباح السحري"

علاء والمصباح السحري بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر ويعد من إنتاج شركة العدل جروب



"البرنس"

بطولة "محمد رمضان" ويجسد "رمضان" أكثر شخصية إجتماعية ويناقش العلاقات الأسرية بينه وبين عائلته بالإضافة الي قصص الأكشن التي تتخللها الأحداث وبه الكثير من المغامرات والحركة والاثارة بجانب القصص الرومانسية وهذا المسلسل إنتاج شركة سينرجي وإخرج محمد سامي.



"تيمون وبومبة"

بطولة" أحمد فهمي وأكرم حسني" والذي سيعرض علي قناة النهار، ويعتمد العمل علي الحلقات المنفصلة المتصلة، العمل سيناريو وحوار "أيمن وتار" وإخرج" أحمد الجندي.



"اللعبة"

مسلسل اللعبة بطولة هشام وشيكوا والذي سيعرض علي قناة cbc





"الفتوة"

للفنان "ياسر جلال" وسيعرض علي قناة cbc، ويتناول المسلسل الصراع بين الخير والشر من خلال الاحداث الدرامية المختلفة بين الأكشن والرومانسي وهذا المسلسل تأليف "هاني سرحان" وإخراج "حسين المنباوي"



"الاختيار"

بطولة أمير كرارة ، يتناول المسلسل قصة حياة شهيد الصاعقة "أحمد المنسي" الذي استشهد مع عدد من أفراد كتيبته في كمين مربع البرث.



"أسود فاتح"

بطولة هيفاء وهبي والتي تعود للشاشات من خلاله والتي يدور حول مصر ولبنان في إطار اجتماعي عصري والمسلسل تأليف "أمين جمال" وإخرج "كريم عبدالله"



"خالد ابن الوليد"

تعاقد المنتج" تامر مرسي" علي إخراج مسلسل يتناول سيرة خالد بن الوليد والمسلسل مأخوذ من "عبقرية خالد" للكاتب "عباس محمود العقاد"، وهذا المسلسل يعد بمثابة عودة للدراما الدينية بعد اختفائها فترة وهذا يعتر تحدي جديد ومغامرة صعبة ومن المقرر أن تعلن الشركة عن اسم البطل.













يشهد السباق الرمضاني 2020 منافسة شرسة بين المسلسلات الكوميدية والأكشن وغيرها