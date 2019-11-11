Advertisements
Advertisements
Advertisements

شبورة وأمطار وسيول.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الاثنين

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:03 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

وأضافت الهيئة أن الرؤية تقل في الشبورة المائية الكثيفة، وتصل إلى حد الضباب شمالًا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار جنوبًا عند حلايب وشلاتين تصل إلى حد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر، وأن الرياح شمالية شرقية معتدلة.

في حين الدكتور أشرف صابر، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر ما زالت في فصل الخريف الذي يتمز بالتقلبات الجوية، لافتَا إلى أن الخريف يعتبر امتداد لفصل الصيف، ولكنه يمر ببعض حالات عدم الاستقرار.

وتابع "صابر"، أن الطقس سيكون معتدلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحراة على جنوب البلاد، ولطيف ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء.

ولفت إلى أن هناك حالة من عدم استقرار في حلايب وشتاتين، ومن المتوقع أن تمتد حالة عدم الاستقرار إلى الشمال، مشيرًا إلى أن الطقس سيكون معتدل حتى منتصف هذا الاسبوع، لافتًا إلى أن هناك منخفض جوي في البحر المتوسط، لكن ما تزال أثاره لم تظهر على الخرائط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس الاثنين حالة الطقس توقعات الأرصاد

أخبار تهمك

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ حوالي 14 ساعة

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 11 ساعة

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ حوالي 21 ساعة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ حوالي 14 ساعة

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 14 ساعة

رابط ’’BEIN SPORT’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربولHQ

منذ حوالي 15 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشرhd

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع نجم منتخب مصر ويوجه ضربة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

«رابط سريع NOW» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة HQ

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. بيان من الأرصاد بشأن طقس الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة

"الأرصاد" تحذر من تساقط الأمطار على هذه المناطق

عاجل.. بيان هام لـ"الأرصاد" عن حالة طقس الثلاثاء

الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الثلاثاء.. وتحذر من تساقط الأمطار على هذه الأماكن

الأرصاد تنشر بيانا عاجلا عن طقس الغد

شبورة مائية كثيفة وتساقط أمطار على هذه الأماكن.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الجمعة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

09:18 م

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status