شبورة وأمطار وسيول.. الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الاثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.



وأضافت الهيئة أن الرؤية تقل في الشبورة المائية الكثيفة، وتصل إلى حد الضباب شمالًا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار جنوبًا عند حلايب وشلاتين تصل إلى حد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر، وأن الرياح شمالية شرقية معتدلة.



في حين الدكتور أشرف صابر، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر ما زالت في فصل الخريف الذي يتمز بالتقلبات الجوية، لافتَا إلى أن الخريف يعتبر امتداد لفصل الصيف، ولكنه يمر ببعض حالات عدم الاستقرار.





وتابع "صابر"، أن الطقس سيكون معتدلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحراة على جنوب البلاد، ولطيف ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء.





ولفت إلى أن هناك حالة من عدم استقرار في حلايب وشتاتين، ومن المتوقع أن تمتد حالة عدم الاستقرار إلى الشمال، مشيرًا إلى أن الطقس سيكون معتدل حتى منتصف هذا الاسبوع، لافتًا إلى أن هناك منخفض جوي في البحر المتوسط، لكن ما تزال أثاره لم تظهر على الخرائط.